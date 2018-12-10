Общество

сегодня, 14:00

Такого в Липецке еще не было: работник прокуратуры пошел в суд с иском против работодателя!

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#суд
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Такого в Липецке еще не было: работник прокуратуры пошел в суд с иском против работодателя!

Советник юстиции Владимир Сопин пожаловался на дискриминацию.

Сегодня в Советском районном суде Липецка началось слушание уникального для нашего региона гражданского дела: советник юстиции (подполковник) Владимир Сопин, работающий старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета прокуратуры области, обжаловал дисциплинарное взыскание, наложенное на него и.о. прокурора региона Русланом Стрельниковым.

- Весь нынешний год мое начальство пытается меня съесть. За это время меня пять раз пытались привлечь к дисциплинарной ответственности и наконец-то, как начальству показалось, у него это получилось. Итогом стало лишение меня премии за второй квартал этого года. Меня просто наказали за мое мнение как профессионального юриста и я счел такое положение вещей дискриминацией, - сообщил GOROD48 Владимир Сопин.

... Весной этого года территориальный орган СУ СК РФ обвинил жителя Добринки в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством. Фабула такова: сотрудники полиции погнались за показавшимся им подозрительным мужчиной, который влетел в первую же калитку, заскочил в дом, где схватил нож со стола и приставил его к шее хозяина жилища. Позже выяснилось, что подозреваемый страдает психическими расстройствами и не раз проходил лечение в стационаре. Из его показаний следовало, что, увидев ехавший по улице полицейский автомобиль, он чего-то испугался и побежал по дороге. Полицейские бросились за ним в погоню. Мужчина уже и не помнит, как оказался в чужом доме и зачем схватил нож со стола.

- Уголовное дело и обвинительное заключение поступило прокурору района. И тот нашел в нем два нарушения. Так, свидетелем факта угрозы убийством был всего один сотрудники полиции, который видел то, что происходит в доме, с улицы через окно. И он был весьма небрежно допрошен. Налицо - неполнота следствия. Второе нарушение УПК состояло в том, что мужчине назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу тогда, когда он еще не имел статуса подозреваемого по 119-й статье УК РФ («угроза убийством»), а подозревался всего лишь в незаконном проникновении в жилище. Прокурор района, усмотрев эти два нарушения, вернул уголовное дело в Следственный комитет. Расследовавший это дело следователь оспорил решение прокурора района в областную прокуратуру. И мне поручили дать на жалобу следователя мотивированный ответ, - рассказал истец предысторию своего конфликта с работодателем.

Советник юстиции Владимир Сопин перепроверил доводы прокурора района и пришел к тем же выводам. Он подготовил проект постановления на жалобу сотрудника Следственного комитета от имени прокурора области Константина Кожевникова и отдал его для визирования начальнику отдела областной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ Сергею Мироненкову. Тот, по словам Владимира Сопина, даже усилил некоторые формулировки и попросил его указать еще некоторые недостатки следствия, которые не выявил прокурор района. А позже Сергей Мироненков взял да и сказал Сопину, что тот плохо изучил добринское уголовное дело и что его мнение - неправильное!

- И прокурор района, и я пришли к одинаковым выводам по уголовному делу. Но меня потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности, а прокурора района почему-то нет. В итоге и.о. прокурора области Руслан Стрельников лишил меня квартальной премии. А прокурор района вышел сухим из воды: его не только не наказали дисциплинарно, но еще и премировали! А ведь я по уголовному делу не принимал никаких процессуальных решений. Мое мнение никак не повлияло на рассмотрение этого уголовного дела, которое, в конце концов, пошло в суд. Меня, получается, наказали за мое профессиональное мнение. А прокурор района за свое мнение получил премию! Это - дискриминация! - говорит истец.

Владимир Сопин, тот еще «книжник», подал иск на своего работодателя. Он попросил суд признать незаконным приказ о лишении его квартальной премии и о признании факта дискриминации. Он проработал в органах прокуратуры 25 лет. И уже имеет право на пенсию. Но до максимальной выслуги лет ему не хватает трех лет стажа. Однако недавно, 28 ноября, он узнал, что должность, которую занимает, сокращают!

- Уведомление об этом я получил тогда, когда уже обратился в суд с иском. Естественно, два этих события случились одновременно совершенно случайно, - саркастически заметил Владимир Сопин.

А каково мнение ответчика? Узнать это от старшего советника юстиции Галины Копытиной GOROD48 не удалось: председательствующая в процессе судья Анна Животикова отчего-то обиделась, увидев в зале заседания нашего корреспондента и, «посовещавшись на месте», сделала процесс закрытым для СМИ.
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#суд
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Комментарии (12)

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Ж

17 минут назад
МИХАЙЛУ ИВАНОВИЧУ, Было бы неплохо !!!
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МИХАЙЛУ ИВАНОВИЧУ

21 минуту назад
НЕУЖЕЛИ ПОСАДЯТ
ответить

Т

27 минут назад
Да Botox ный ,Путин ,довёл ты Россию до ручки, стыд и срам !!!Вова ,уходи подобру-поздорову!!! А твоего ухода Россия только выиграет, Вова !!!
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Жора

27 минут назад
В Добром судят корреспондента по заведомо ложному доносу прокурора. Прокурору 6 лет светит. Область его покрывает. Криминал процветает в прокуратуре ЛО.
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СМИ

33 минуты назад
чужими руками константин делает
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ОДИН ГОЛОС

35 минут назад
УВОЛЯТ ОДНОЗНАЧНО
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Mikl

44 минуты назад
Насквозь прогнившая организация
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Ольга

49 минут назад
"но до максимальной выслуги лет ему не хватает трех лет стада.". Исправьте!)
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Липчанин

59 минут назад
По всей видимости - переведут в адвокаты....
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Воровайки

сегодня, 14:11
Наш сосед по коммуналке бывший мент-пенсионер, Вон медали за заслуги – просто полный кавалер. Он свисток в кармане носит, ну в натуре, самодур Анонимки, падла, пишет и свистит как трубадур. Получил когда-то палкой он по гребню от жены. С той поры живет, как в сказке, и ночами видит сны, Как соседи, мол, воруют, ну а он все бережет И как честный бывший мусор он законы стережет. Строчит мусорок жалобы в контору, Пишет мусорок письма прокурору. Не смирится он с мусорской судьбою, Ты пиши, давай пиши, да и хрен с тобою! Ты пиши, давай пиши, да и хрен с тобою!
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