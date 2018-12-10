В Липецке ищут самую патриотическую елку

А ещё в мэрии ждут заявок от горожан на лучшего снеговика, Деда Мороза, Снегурочку и символ наступающего года - свинью.

Сегодня председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказал журналистам о главных новогодних мероприятиях, которые 22 декабря пройдут в Липецке.



Гости фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки», который в субботу 22 декабря будет проходить на площади у СК «Звездный» в 12.00 до 18.00, смогут встретить волшебный праздник не один раз, а одиннадцать – вместе со всеми часовыми поясами нашей страны: Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Владивостоком, Читой, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Уфой, Астраханью, Калининградом и Липецком. В 12.00 на этой главной площадке города откроется новогодняя ярмарка и зимние аттракционы. При благоприятных погодных условиях запланировано проведение «Петровских баталий» (реконструкции зимних народных игр; сооружение снежной крепости). В рамках широкомасштабной акции на площади презентуют как муниципальные, так и коммерческие новогодние мероприятия и активности, которые пройдут в период новогодних каникул. Таким образом, собравшиеся смогут спланировать семейный досуг на все выходные. Новогоднее настроение создадут многочисленные фотозоны и арт-объекты.



Конкурс «2019 ёлок» объединит творческие работы юных и взрослых участников. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Ёлка-великан»; «Миниатюрная новогодняя красавица»; «Crazy Ёлк» (самая креативная); «Ёлко-творчество» (рисунок, открытка, плакат, стенгазета с изображением новогодней красавицы); «Ретро-ёлка» (самая старинная ёлка); «Эко-ёлка» (самая экологичная ёлка – это живая ёлка, которая растет в лесу или на улицах города, поэтому в данной номинации организаторы ждут фото и видео наряженной жителями города ёлочки на территории города; «Липецкая ёлочка» (самая патриотичная ёлка с символикой города); «Ёлка любимому городу!» (уличные ёлки от организаций, учреждений, коллективов).



- Я думаю, что она могла быть сделана из книг русских писателей, разложенных спиралью, - такой видит самую патриотическую ёлку председатель департамента культуры и туризма мэрии.



В 13.00 на площади перед Дворцом спорта стартуют новогодний парад и флешмоб сказочных персонажей. Принять участие в нем могут жители и гости города. Для участия необходимо нарядиться любым сказочным персонажем, так или иначе связанным с Новым годом. С 13.00 до 16.00 пройдут конкурсы «Лучший Дед Мороз 2019», «Лучшая Снегурочка 2019», «Лучший снеговик 2019», «Лучший символ года 2019». Впервые зрители увидят хор Дедов Морозов и сказочные баттлы между Дедами Морозами Липецка и других городов.



Кульминацией праздника станет зажжение главной ёлки города в 16.00 и фейерверк в 16.30. Завершится фестиваль первой новогодней дискотекой от приглашенного ди-джея и выступлением кавер-группы в 16.50.



Новогодняя ярмарка и зимние аттракционы продолжат работу на площади до Рождества. В этот период липчан порадует и ежедневный новогодний патруль у главной елки города с 17.00 до 19.00 (поздравления, конкурсы, призы от Деда Мороза и Снегурочки).



По словам Сергея Малько, в этом месте будут две сцены. К нам в гости приедут помимо иногородних Дедов Морозов и "Зеркальные барабанщики" из Воронежа. Также у "Звёздного" будет работать до 8 марта уличный каток с намороженным специальным оборудованием льдом.





