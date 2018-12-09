У «Звездного» начали устанавливать каток

А на «Комсомольском пруду» пока развлекаются голуби и утки.



Сегодня в Липецк к Дворцу спорта «Звездный» подрядчики привезли оборудование для будущего катка.



Как рассказали подрядчики, в обед начнется выгрузка оборудования. Вот только монтаж самого катка придется попридержать – площадка для него не совсем ровная. Строители дождутся, пока трактор и каток разровняют ее.

Уже завтра здесь должны появиться ограждение и специальный настил. Технология с использованием хладагента позволит льду катка выдержать оттепель до десяти градусов тепла. Растопить его сможет в таких теплых погодных условиях только солнце.

А пока спасатели МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Липецка» начали выставлять вокруг будущего катка ограждение, а вице-мэры Евгений Павлов, Михаил Щербаков и председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев пришли проконтролировать обстановку.

Что же касается катка на «Комсомольском пруду», то здесь уже выставлено ограждение, правда резвятся на нем голуби и утки, которых подкармливают липчане. Не видно и спусков к будущему льду – видимо из соображений безопасности их пока решили не устанавливать. Хотя мокрым по следам на снегу видно, что первопроходцы уже были.