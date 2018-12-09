Посеешь мечту — пожнешь династию

Призвание медика и многодетность в семье Юнусовых передаются по наследству. Именно потому в 4 районах Липецкой области работают пять врачей из этого «клана».

Сабохат Юнусова среди своих коллег считается достопримечательностью: в рядах врачей скорой помощи редко встречаются многодетные матери. Сама же Сабохат не видит в этом ничего сверхъестественного, ведь ее собственная мама тоже многодетная, и тоже работает врачом скорой помощи. Собственно, с мамы в этой необычной семье все и началось. И именно поэтому у нас сегодня в рубрике #людиGOROD48 не одна, а две героини.

Роила Сафиевна Юнусова, уроженка таджикской деревни, узбечка по национальности, с юных лет твердо для себя решила, что станет врачом. Дело было даже не в том, что в Таджикистане в ту пору с медиками было туго. Призвание у нее, вот и все. Именно ради этого уехала из своей деревни в Душанбе, изо всех сил учила трудный русский язык, поступила в престижный медицинский вуз без всякой протекции и блата.

- У нас в группе было всего шесть девочек, остальные — парни, да к тому же все городские, сыновья прокуроров, профессоров, - вспоминает Роила Сафиевна. - Пришлось мне однажды задание отвечать, а по-русски плохо знала, слова некоторые неправильно произносила... Парни-одногруппники и давай смеяться! Я покраснела, а потом встала и говорю им всем: «А что вы смеетесь? Вот увидите, я и сама врачом стану, а потом и детей своих на врачей выучу!»

Вот так, одной фразой, брошенной в запале, основательница медицинского клана Юнусовых и предсказала свою судьбу. Все пятеро ее детей, с детства видя, как мама вдохновенно, с жаром рассказывает о своей работе, даже не подумали ступить на другую тропинку. Каждый, подрастая, начинал подрабатывать в душанбинской скорой помощи сначала санитаром, ездил с мамой по вызовам и перенимал ее жадный исследовательский интерес к различным человеческим недугам. Впрочем, если бы от природы не было дано стать врачом, то не помог бы и мамин пример. Всех нервных и брезгливых отсеивает посещение анатомички на первом курсе мединститута.

- Я свою работу обожаю! - прижимает руки к груди Роила Сафиевна. - Я всех больных люблю, за то, что могу им помочь, облегчить их страдания. Обязательно выслушаю, совет дам.

Здесь, в Липецке, семья живет уже 12 лет, с насиженных мест Юнусовых выгнала война. Страна, где семья медиков планировала жить всю жизнь, в одночасье превратилась в действующий вулкан.

Роила Сафиевна поехала в Россию первая: привычно устроилась на скорую помощь и на свой заработок помогала доучиваться в мединституте младшим детям.

Так одна-единственная целеустремленная узбечка привезла в Липецкую область целых пять врачей вместе с самой собой. Только один ее сын, старший, Сабир Султанович работает анестезиологом-реаниматологом в Москве, в городской клинической больнице №23. Все остальные — в разных районах Липецкой области. Одна ее дочь Лола Султановна работает акушером-гинекологом в Добринской ЦРБ, другая дочь Зебо Султановна — тоже акушер-гинеколог в городе Грязи, сын Санжар Султанович работает в Елецкой районной больнице. И, конечно, не будем забывать про Сабохат Султановну — она вместе с мамой «на передовой», на Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

У мамы и дочери масса общих воспоминаний, еще по работе в Душанбе, когда ездили по вызовам вместе. Вот хотя бы взять такой случай: приехали, сделали больному кардиограмму, обнаружили острый инфаркт миокарда, показатели сердечной деятельности, простым языком говоря, предсмертные. Еще чуть — и скончается. Ночь, у родственников круглые от ужаса глаза. Роила сориентировалась моментально: сама принялась делать умирающему непрямой массаж сердца, а Сабохат по команде мамы производила искусственную вентиляцию легких. И что вы думаете, отвоевали, отвезли человека в кардиологическое отделение, где он из умирающего стал выздоравливающим.

- На моих руках еще ни один больной не умер! - деловито замечает Роила Сафиевна.

Здешние рабочие будни тоже полны впечатлений. Там, где боль и отчаяние, не встречают с бокалами шампанского.

Конечно, разница между российскими и таджикскими реалиями для врачей скорой помощи налицо. Душанбинские пациенты чаще мучались болезнями пищеварительной системы — язвами, колитами. Виной всему обилие жирной и тяжелой пищи в рационе — плов, жареное мясо. В России же главный бич — алкоголь, от него и больше всего бед.

Впрочем, кроме того в России больше онкобольных и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Но это скорее всего, просто складывается у меня такое впечатление, потому что в Таджикистане очень хромает диагностика, а в России выявляемость таких болезней на более высоком уровне, - комментирует Сабохат.

Еще разница: у таджиков и узбеков пожилые родители живут при детях, на покое, и пользуются большим почтением. В России же много одиноких стариков — невольно или сознательно одиноких.

Сама Сабохат не уверена, хочет ли она, чтобы ее собственные дети тоже были «на передовой», как она и ее мама. Работа врача скорой помощи — тяжелая, нервная, иногда грязная и опасная.

Два сына и дочь(14, 10 и 7 лет) нашей героини учатся быть самостоятельными с детства. Все трое ходят в одну школу. Иногда мама говорит: «Я сегодня что-то немножко устала». Это многое может значить. Может, где-то в загаженном подъезде откачивала посиневшего от передозировки наркомана. А может, когда бригада оказывала помощь в районе Сокола, пришел вызов из поселка Тракторного и ее отчитали: почему, дескать, так долго ехали? А может, бегала и умоляла равнодушных прохожих: помогите, пожалуйста, вынести на носилках больного и погрузить в машину! А возможно, пока мама ехала на помощь больному, ему стало лучше и ее, не открывая двери, просто грубо послали куда подальше?

Что бы ни происходило на работе, Сабохат своей усталости на детях не срывает.

А мужу-военному о работе иногда рассказывает. Потому он нет-нет, да и предложит: «Может, переучишься на косметолога?» Конечно, можно и пойти куда подальше, как кричат в сердцах больные, и на косметолога можно переучиться, и спать по ночам спокойно. Все можно. Вопрос лишь в том, кто останется, когда все посланные куда подальше врачи действительно уйдут? Когда умрет на работе, как обещает, энергичнейшая Роила Сафиевна?

Спасает нас, потенциальных пациентов пока то, что иногда Сабохат слышит на работе и другие слова.

- Повторите еще раз, доктор, как вас зовут? Я за вас свечку поставлю, молиться буду, - просит иногда какая-нибудь пенсионерка.

Сабохат привыкла к тому, что ее узбекское имя кажется русским сложным. И она отвечает: ну, чтобы вам было удобнее, называйте меня Светой.

А между тем, имя «Сабохат» очень, очень нежное. Оно значит - «свежий утренний ветерок».

Елена Фролова

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