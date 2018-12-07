На улице Космонавтов опрокинулся «Ниссан»

Сегодня днем в Липецке на улице Космонавтов напротив БСМП №1 опрокинулся автомобиль «Ниссан».



По словам сидевшей за рулем ином арки женщины, прямо перед ней начал разворачиваться через две сплошные полосы другой водитель. При этом, ему не хватило пространства для разворота и он сдал назад. Чтобы избежать столкновения липчанка вывернула руль и «Ниссан» опрокинулся.



Авария обошлась без пострадавших.

