Происшествия
12 минут назад
На улице Космонавтов опрокинулся «Ниссан»
Сегодня днем в Липецке на улице Космонавтов напротив БСМП №1 опрокинулся автомобиль «Ниссан».
По словам сидевшей за рулем ином арки женщины, прямо перед ней начал разворачиваться через две сплошные полосы другой водитель. При этом, ему не хватило пространства для разворота и он сдал назад. Чтобы избежать столкновения липчанка вывернула руль и «Ниссан» опрокинулся.
Авария обошлась без пострадавших.
По словам сидевшей за рулем ином арки женщины, прямо перед ней начал разворачиваться через две сплошные полосы другой водитель. При этом, ему не хватило пространства для разворота и он сдал назад. Чтобы избежать столкновения липчанка вывернула руль и «Ниссан» опрокинулся.
Авария обошлась без пострадавших.
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