«Mercedes-Benz ML-350» сгорел ночью в Липецке

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 00:44 на улице Юных Натуралистов в Липецке у дома №9 загорелся автомобиль «Mercedes-Benz ML-350». Пламя тушили два отделения пожарных. Огонь уничтожил салон автомобиля, повредил стекла и правое боковое зеркало, повреждены лакокрасочное покрытие и топливный бак. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.