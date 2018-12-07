Происшествия
сегодня, 07:44
«Mercedes-Benz ML-350» сгорел ночью в Липецке
Причина пожара устанавливается.
Сегодня в 00:44 на улице Юных Натуралистов в Липецке у дома №9 загорелся автомобиль «Mercedes-Benz ML-350». Пламя тушили два отделения пожарных. Огонь уничтожил салон автомобиля, повредил стекла и правое боковое зеркало, повреждены лакокрасочное покрытие и топливный бак. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ага
^_^
Коля
НЕАДЕКВАТ
Илюшенька Звездопездов
Assenizator
Липецк
сыщик
Кик
48