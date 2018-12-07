Происшествия

сегодня, 07:44

«Mercedes-Benz ML-350» сгорел ночью в Липецке

10 2123
#пожар
1
«Mercedes-Benz ML-350» сгорел ночью в Липецке

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 00:44 на улице Юных Натуралистов в Липецке у дома №9 загорелся автомобиль «Mercedes-Benz ML-350». Пламя тушили два отделения пожарных. Огонь уничтожил салон автомобиля, повредил стекла и правое боковое зеркало, повреждены лакокрасочное покрытие и топливный бак. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
10 2123
#пожар
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага

5 минут назад
Кого-то кинул на деньги .
ответить

^_^

5 минут назад
Коля, ты дурак? Почитай статья за ноябрь, там вместе с гаражами горят
ответить

Коля

9 минут назад
Не ставьте машины в неположенном месте, не ставьте машины у подъездов и во дворах - и они не будут гореть. Всё просто.
ответить

НЕАДЕКВАТ

32 минуты назад
опять Каскованый.....
ответить

Илюшенька Звездопездов

34 минуты назад
Погода просто сухая
ответить

Assenizator

35 минут назад
Проклятый Обама! Никак не уймётся. Закрепить юнармейца за каждой машиной! И волонтёров.
ответить

Липецк

40 минут назад
Для чего по городу камеры наставили? Просто для отмывания денег? Машины горят каждый день и никто и ничего не знает?!!!
ответить

сыщик

41 минуту назад
Опять самовозгорание.
ответить

Кик

сегодня, 08:03
Когда машины горят у сотрудников Полиции причина пожара без проведения пожарно-технической экспертизы устанавливается сразу... а в целом много поджогов у нас в городе и это только, часть возгораний о которых пишут в СМИ...
ответить

48

сегодня, 07:59
опять сожгли
ответить

Еще в рубрике

Автогрейдера столкнулся с иномаркой: пострадала женщина
#авария #ДТП
Автогрейдера столкнулся с иномаркой: пострадала женщина

13 минут назад

Происшествия
Пенсионерка умерла в магазине
#несчастный случай
2
Пенсионерка умерла в магазине

21 минуту назад

Происшествия
Липчанка подвезла попутчика, а он отнял у нее автомобиль
#разбой
4
Липчанка подвезла попутчика, а он отнял у нее автомобиль

40 минут назад

Происшествия
Три человека пострадали в аварии у вокзала в Липецке
#авария #ДТП
3
Три человека пострадали в аварии у вокзала в Липецке

сегодня, 08:10

Происшествия
Жителей «Университетского» донимают стаи собак
#собаки #стаи
69
Жителей «Университетского» донимают стаи собак

вчера, 19:41

Происшествия
На улице нашли тело мужчины
#тело
22
На улице нашли тело мужчины

вчера, 18:11

Происшествия