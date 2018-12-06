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В Липецке чествовали Героев Отечества

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#День Героев Отечества
В Липецке чествовали Героев Отечества

и членов семей Героев России и Советского Союза

День Героев Отечества отмечается 9 декабря. В Липецке, в связи с тем, что традиционно некоторых Героев приглашают на торжества в Москву, в Кремль, провели мероприятие, посвященное этому Дню немного раньше.

Родственников погибших Героев и не доживших до наших дней собрали в одном из городских кафе. Присутствовали трое ныне здравствующих Героев - Юрий Чурилов, Олег Сторожук, Николай Шпитонков.

Родственников и самих Героев приветствовали вице-губернатор Александр Никонов, главный федеральный инспектор Олег Снежков. Губернатор и мэр города мероприятие не посетили.

Героям и родственникам Героев были вручены памятные подарки и цветы.

С Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно. На сегодняшний день в Липецке - четыре обладателя высокого звания. Это Владимир Богодухов, Олег Сторожук, Николай Шпитонков и Юрий Чурилов.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Первым Героем России стал начальник Липецкого авиацентра Суламабек Осканов (посмертно).

До революции 1917 года 9 декабря (старый стиль - 26 ноября) в России отмечали как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи.

Фото: Sputnik / Евгений Биятов



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#День Героев Отечества

Комментарии (6)

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Mikl

12 минут назад
Не зачем сюда приписывать героев Советского Союза, они боролись за Сталина,за народную власть, а не за власть алигархата.
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Т

33 минуты назад
Знал одного депутата единоросса , Так тот торговал звёздами героев за 200.000 € , Кандидатские и докторских степени по 200.000 руб. ,Само. Пуйло в Кремле все вручает!!!При путлере все стало отстойное!!!
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СССР

45 минут назад
Юрий Чурилов тут при чем??? Он Герой СССР!!!!!!!
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Я

52 минуты назад
В кремле повара со звездами героев за вкусную стряпню,плешивому не жалко
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атоыо

56 минут назад
кадыровых и золотовых с чубайсами
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444

58 минут назад
Герои при путене стали липовые или воры или взяточники
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