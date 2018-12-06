Шесть человек погибли в ДТП со «скорой» на Кубани

В ДТП погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗ 2114, в том числе двое детей. Трое сотрудников "скорой помощи" и один пассажир легковушки госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как стало известно, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Сети появилось видео с места ДТП с участием скорой, в результате которого шесть человек погибли и еще четверо были госпитализированы, - передает РИА-Новости.



На кадрах, опубликованных очевидцем, видно, что легковой автомобиль снесло на обочину, а переднюю часть кузова скорой сплющило.



ВАЗ 2114 столкнулся с каретой скорой помощи в районе станицы Некрасовская. Погибли шесть человек, ехавших в легковушке, в том числе двое детей. Еще одного пассажира и троих сотрудников скорой госпитализировали. По данным полиции, 18-летний водитель ВАЗа управлял автомобилем без прав.