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33 минуты назад

Молодые лидеры НЛМК завершили волонтерские проекты в Липецке

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#волонтеры #экология #"Стальное дерево"
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Молодые лидеры НЛМК завершили волонтерские проекты в Липецке

В Липецке прошел финал корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК», который помогает выявить лидерские, творческие и деловые качества сотрудников моложе 35 лет, а также повысить их заинтересованность в разработке практических идей для успешного развития бизнеса.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, главным достижением каждого финалиста стала реализация собственных волонтерских проектов в Липецке. Эти проекты помогли благоустроить территорию заповедника «Галичья гора», приобщить липчан к здоровому образу жизни, провести экологический квест и просветительский фестиваль, помочь школьникам в выборе профессии.  Молодые лидеры вместе с волонтерами оборудовали спортивную площадку в Парке Победы, организовали акцию «На работу на велосипеде!», чтобы привлечь внимание общественности к теме использования велосипедного транспорта в повседневной жизни горожан.  

«Мы проводим конкурс  «Молодой лидер» с 2005 года. Его главная задача – дать нашим наиболее талантливым молодым сотрудникам реальный шанс проявить себя. Для них - это хорошая возможность развития профессиональной карьеры в компании. Тема волонтерства в этом году смогла по-особенному объединить всех конкурсантов. Очень хотелось, чтобы предложенные ими идеи по развитию корпоративного волонтерства получили дальнейшее развитие и смогли увлечь всех неравнодушных работников Группы НЛМК», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.   

Всего в этом году заявки для участия в конкурсе подали около 500 молодых работников комбината. В течение девяти месяцев они прошли ряд испытаний, в том числе тестирование, защиту презентаций, деловую игру, работу в команде, спортивно-творческие мероприятия. В финале свои способности на сценической площадке областного центра культуры показывали восемь молодых работников предприятия.  

Лучше всех с конкурсными заданиями справился вальцовщик стана холодной прокатки цеха динамной стали Павел Титов, которого жюри по итогам финальных испытаний назвало «Молодым лидером НЛМК – 2018». Его и всех финалистов поздравили с победой руководители комбината, города и области. 
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#волонтеры #экология #"Стальное дерево"
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