Происшествия

20 минут назад

Бухгалтер три года обкрадывала работадателя

6 472
#мошенничество
Бухгалтер три года обкрадывала работадателя

Женщина получала зарплату уволившегося сотрудника.

Следственным управлением УМВД России по Липецкой области в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, в период с 2015 по 2018 год 53-летняя липчанка,  работая бухгалтером на крупном предприятии Липецкой области похитила более полумиллиона рублей у работодателя. Обвиняемая, заведомо зная об увольнении по собственному желанию своего коллеги, изготовила от его имени заявление на получение зарплатной карты. В дальнейшем в течение трех лет начисляла ему заработную плату, как якобы действующему сотруднику.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий  и следственных действий сотрудникам полиции удалось распутать преступную схему бывшего бухгалтера.

Обвиняемая на стадии расследования уголовного дела добровольно возместила более 100 000 рублей. В ближайшее время решение по делу примет суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет.
6 472
#мошенничество

Комментарии (6)

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Ж

1 минуту назад
удивили, Совершенно верно , Прекрасно , Чудесно , Восхитительно - Путинский воровской режим !!! Когда до глупых россиян это дойдёт !!!???
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Б

3 минуты назад
Н, Путин обязан быть гарантом конституции !, Но он первый её нарушает !, Кто Путин -?
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Б

4 минуты назад
Н, Все правильно ,но только Рыбка гниет с головы, А Путин в этой стране вообще не приделах , Сибирь своровали китайцы - Путин не приделах !, Воруют газ нефть природные ресурсы - Путин не приделах , Стара стала воровской - Путин не приделах ,После 1 января в стране будет жопа -Путин не приделах!!!А что вообще это Botox здесь сделает???
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удивили

9 минут назад
практически на любом предприятии есть т.н. мертвые души и фонд экономии зарплаты (это надо же придумать такое!) выгодно чтобы раб пахал за 2-х получая з/п за одного, излишек ложит в карман начальство. на том же КЛМН куча народу просто числится для стажа, а сами делают начальникам печки, отделку и прочее
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Н

11 минут назад
Путин тут не причём.. Он не обязан отвечать за каждого. Это люди так ведут себя прт виде денег...
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Ь

17 минут назад
Это нормально, в путинской России только воруют, только воруют !!!
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