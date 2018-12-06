Бухгалтер три года обкрадывала работадателя

Женщина получала зарплату уволившегося сотрудника.

Следственным управлением УМВД России по Липецкой области в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, в период с 2015 по 2018 год 53-летняя липчанка, работая бухгалтером на крупном предприятии Липецкой области похитила более полумиллиона рублей у работодателя. Обвиняемая, заведомо зная об увольнении по собственному желанию своего коллеги, изготовила от его имени заявление на получение зарплатной карты. В дальнейшем в течение трех лет начисляла ему заработную плату, как якобы действующему сотруднику.



В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудникам полиции удалось распутать преступную схему бывшего бухгалтера.



Обвиняемая на стадии расследования уголовного дела добровольно возместила более 100 000 рублей. В ближайшее время решение по делу примет суд.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет.

