Происшествия

25 минут назад

Двое жителей Брянска угнали в Липецке «Тойоту Рав-4»

229
#угон
1
Двое жителей Брянска угнали в Липецке «Тойоту Рав-4»

Полицейские подозревают задержанных в серии подобных преступлений.

29 ноября в Липецке с улицы Водопьянова угнали автомобиль «Тойота Рав-4» принадлежащий 48-летнему мужчине. По факту кражи машины было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены предполагаемые участники преступления – неработающие ранее судимые за совершение аналогичных преступлений жители Брянска, 34 и 37 лет. Один из подозреваемых в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку.

229
#угон
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой
#авария #ДТП
Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой

27 минут назад

Происшествия
В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка
#половая связь с несовершеннолетними
24
В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка

47 минут назад

Происшествия
Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки
#взятка
26
Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки

вчера, 17:14

Происшествия
В центре Липецка сбили ребенка
#Авария #ДТП
26
В центре Липецка сбили ребенка

вчера, 16:12

Происшествия
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе
#авария #ДТП
9
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе

вчера, 15:29

Происшествия
Дело о об огнестрельном ранении егеря передано в Следственный комитет
#браконьерство
8
Дело о об огнестрельном ранении егеря передано в Следственный комитет

вчера, 15:22

Происшествия