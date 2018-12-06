Двое жителей Брянска угнали в Липецке «Тойоту Рав-4»

Полицейские подозревают задержанных в серии подобных преступлений.

29 ноября в Липецке с улицы Водопьянова угнали автомобиль «Тойота Рав-4» принадлежащий 48-летнему мужчине. По факту кражи машины было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены предполагаемые участники преступления – неработающие ранее судимые за совершение аналогичных преступлений жители Брянска, 34 и 37 лет. Один из подозреваемых в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку.