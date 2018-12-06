Общество

сегодня, 08:00

Что волновало липчан в 2018 году?

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#Портал неравнодушных #инициатива #благоустройство
Что волновало липчан в 2018 году?

На какие сферы чаще всего в уходящем году жаловались липчане? Какие варианты решения существующих проблем предлагали, и как на идеи и возмущение реагировали органы власти? Эти тенденции 2018-го года можно проследить по активности пользователей краудсорсингового ресурса Липецкой области «Портал неравнодушных».

С начала 2018 года липчане почти полмиллиона раз обращались к «Порталу неравнодушных». Если сравнить это с населением Липецка, то выйдет, что сайт попал в сферу интересов каждого жителя регионального центра! Что же волновало липчан? Здесь сложилась привычная картина. Лидером по проблемам и предложениям стала отрасль дорожного хозяйства, а именно — организация работы транспорта и его инфраструктура. В топ-3 также попали благоустройство и — внезапно — культура. То есть липчан волновали не только дела насущные — тесные маршрутки и брошенные аллеи, но и духовная пища. Например, высказывались предложения создать стену памяти лидера группы «Кино» Виктору Цою или устраивать ежегодный карнавал на День города в Липецке.

Обычно на стадии активного голосования находится сразу по 30-40 предложений от граждан и несколько тем, вынесенных на обсуждение органами власти. Кстати, о тех, кто разбирает наказы липчан. Как активно органы власти реагируют на предложение, и какие инициативы из народа были одобрены и приняты в работу?

Лидерами по скорости отклика на проблему можно с полным правом назвать два региональных управления — ЖКХ и энергетики и тарифов. Ведомства небывало оперативно отреагировали на предложение Павла Бугакова пересмотреть «мусорный» тариф. Мужчина посчитал, что коммунальное нововведение сильно ударит по кошельку граждан. Всего через пять суток чиновники дали ответ.

- Управлением энергетики и тарифов Липецкой области 13 июля 2018 года приняты решения о пересмотре с 1 июля 2018 года тарифов на услугу региональных операторов, - значится в сообщении ведомства.

- Применительно к частному сектору норма накопления снижена с ранее действующей 3,28 кубометров на человека до 2,04 кубического метра на человека в год, - уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. - Таким образом, размер платы населения частного сектора будет приравнен к размеру платы жильцов многоквартирных домов и ориентировочно составит 82 рублей с человека.

Эта ситуация — самый яркий пример 2018-го года взаимодействия липчан и органов власти. Но и иных позитивных подвижек — на серию публикаций. Сегодня, затронем, пожалуй, самые интересные и важные предложения липчан, которые нашли отклик у чиновников.

Пользователи «Портала неравнодушных» всегда обращают внимание на защиту интересов подрастающего поколения. Примеры — инициативы из сел Косырёвка и Становое, Липецка. Жители региона беспокоятся за отдых и образование детей.

Так, Сергей Иванов обратил внимание на нехватку современных и доступных детских площадок в Становом. Мужчина указал на ветхость и небезопасность существующих зон отдыха и предложил сделать, как минимум, по одной большой детской площадке в шаговой доступности от каждого дома. Ответ из администрации села Становое не заставил себя ждать. Там признали проблему, но указали, что ситуация уже исправляется: новая детская площадка появилась в центральном парке, уже установлена ландшафтная композиция из топиари, идет строительство детской площадки для обучения детей ПДД, запланирована установка спортивной площадки на стадионе.

Также липчане обратили внимание на сферу образования. Например, в Косырёвке остро не хватает детского сада, а в Липецке — начальной школы при гимназии №19 и садика в микрорайоне «Звездный». Эти проблемы не перестают беспокоить родителей.

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- Сколько слышали обещаний начать строительство корпуса начальной школы гимназии №19! Вся начальная школа, кроме первых классов, и часть средней вынуждены ходить во вторую смену, учиться по субботам. Школа хорошая, хорошие учителя, новый корпус просто необходим! В гимназии нет даже гардероба и вместительного актового зала!!! - сетует Наталья.

- Строительство детского сада в селе Косыревка просто необходимо! В Косыревке большое количество семей с ребенком, а то и двумя — тремя; активно строятся новые дома, не всем представляется возможность возить деток в город, особенно в зимний период, - указывает Ирина.

- В микрорайоне «Звездный» функционирует единственный детский садик №25, который построен в 1977 году. Поэтому просим рассмотреть возможность постройки дошкольного учреждения детского садика, - обратилась к чиновникам Елена.

Власти услышали запрос липчан: проблемы постараются решить в максимально короткий срок. Так, вопрос с садиком в Косырёвке планируют закрыть в течение трех лет, с начальной школой для гимназии — в течение двух лет, а строительство детсада в «Звездном» начнется уже в будущем году!

Липчане не забывают заботиться и о братьях наших меньших — домашних питомцах. Активный отклик получило предложение создать в Липецке развитую сеть для выгула собак. Пользователь «Портала неравнодушных» Дмитрий Козлов посчитал разумным открыть площадки во всех районах регионального центра. Оценив предложение и возможность его реализации с учетом всех правил и норм, департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка сообщил следующее: «Возможно обустройство 12 новых площадок для выгула собак в рекреационных зонах, парках, скверах, на территориях общего пользования в различных районах города. В перспективе количество площадок будет увеличиваться, организация площадок для выгула собак планируется в 2019 -2020 годах».

Вместе с этим в сфере интересов липчан — вопрос доступности социальных объектов. В частности, большой отклик пользователей получили предложения насчет нового места размещения Октябрьской окружной налоговой инспекции в Липецке и строительство нового офиса врача общей практики в центре сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого района. И обе проблемы нашли решение.

- Инспекция ФНС по Октябрьскому району переедет в здание по улице Московской, 77. Сейчас там располагается МУП «Липецкая транспортная городская компания». Налоговики сменят прописку, впрочем, только после ремонта. На это в городской бюджет поступили средства из областного в размере 14,7 миллиона рублей, - указано в ответе на инициативу.

- В 2019 году запланировано строительство офиса врачей общей практики на территории сельского поселения Воронецкий сельский сельсовет, - ответили на предложение в управлении здравоохранения администрации Липецкой области.

Большая работа была проделана, чтобы найти решение с доступностью транспортного железнодорожного обслуживания населения. Эту проблему вынес на голосование Александр Набатников. Пассажир посчитал необходимым укомплектовать 10 проходящих через Липецкую область поездов дополнительными вагонами с местами для сидения. Александр уверен, что тогда цена на билеты значительно снизится, соответственно, услугами РЖД станут пользоваться больше липчан.

Управление дорог и транспорта Липецкой области совместно с Юго-Восточной региональной службой развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре и Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» рассмотрели гражданскую инициативу. В целом, чиновники и транспортники согласны с доводами Александра Набатникова. Правда, с реализацией новшества придется немного подождать, так как в парке Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» есть всего 6 вагонов с местами для сидения. Если поступят новые вагоны, то к обсуждению возможности доукомплектования ими курсирующих по региону поездов снова обсудят.

А что сейчас обсуждают липчане? С какими вопросами закончат 2018 год? Голосования не утихают! На повестке и сфера здравоохранения, и образование, и благоустройство, и, конечно же, инициативы по транспорту.

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Управление здравоохранения администрации Липецкой области просит у земляков совета сразу по серии вопросов — от того как мотивировать специалистов трудоустраиваться в государственных учреждениях до того, что нужно предпринять, чтобы стоит ли строить новую детскую поликлинику в районе железнодорожного вокзала в Липецке.

Липчанка Маргарита Жбанова просит поддержать ее инициативу по обновлению сквера на улице Филипченко. Автор указывает, что эта зона между 11 и 12 микрорайонами не благоустраивалась с момента ее создания. А ведь там можно гулять с детьми или заниматься спортом...

Пользователь «Портала неравнодушных» Кирилл Карпов не оставил без внимания дорожное хозяйство. Он предлагает расширить дорогу в две полосы на Воронежском шоссе от Подгорного до Сырского Рудника. Автомобилист подсчитал, что реализовать его идею позволяет довольно широкая полоса обочины. Увеличение пропускной способности дороги поможет избежать пробок в часы пик.

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Пассажир Ольга Петрова в пух и прах раскритиковала транспортное сообщение с микрорайоном «Университетский». Женщину не устраивает ни список действующих маршрутов, ни корректность графика движения транспорта.

- Несмотря на то, что до «Университетского» ходит коммерческий автобус №300, который связывает район с 1 и 23 микрорайонам, на нем невозможно уехать туда ни утром, ни вечером, - делится наблюдениями Ольга Петрова. - Как добираться на работу и обратно рано утром и после 19 часов. Автобус, вроде бы, как и есть, но, как бы, его и нет, так как коммерческие автобусы, почему-то, устанавливают свои правила и время работы. Потому я вынуждена ходить на остановку к областной больнице, а это — путь в километр. В связи с этим, прошу продлить маршрут работы автобуса №9Т до микрорайона «Университетский».

Липчанка Татьяна Корягина задумалась над необходимостью увеличения числа кадетских классов в школах города. Женщина указала, что сейчас в Липецке есть только одна кадетская школа - №43. Липчанке очень хочется, чтобы в нашем городе таких школ было больше. Женщина даже нашла базу для воплощения идеи в реальность. Сейчас строится школа в микрорайоне «Победа». «Почему бы не открыть на базе этого учреждения образования кадетские классы», спрашивает липчанка. Ответить Татьяне Корягиной, управлению здравоохранения и всем другим пользователям «Портала неравнодушных» можно здесь!

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8 563
#Портал неравнодушных #инициатива #благоустройство

Комментарии (8)

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Я

8 минут назад
Мила, Нафига рожала, если содержать не можешь? Почему твоих детей должен кормить мэр?
ответить

123

45 минут назад
Молодцы Липчане!! но много идей которые не набрали даже 100 голосов не хуже тех какие набрали по 200-300 голосов
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Цирк

59 минут назад
Орел, согласен! Мера в отставку! Устал чувак, не справляется!
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Орел

сегодня, 08:30
Ххх, это что же он сделал то? Все за что он брался либо сделано через ж и снова надо выделять деньги чтобы переделывать, либо до конца до ума не довел!!! Нет ни одного проекта, который иванов довел бы до конца!
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Ххх

сегодня, 08:29
Да сережа хоть вид начал делать, что работает в гонце года. Зассал наверно...
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Мила

сегодня, 08:28
Город в упадке, людям скоро жрать нечего будет. Я копейки считаю, чтобы хотябы детям подарки на нг купить, а иванову срать на все!!!!
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Шишкарев

сегодня, 08:27
А меня волнует, когда иванова с его швабрами выгонят уже! По статье ясно, что мерия не справляется!!!
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Вычеваще

сегодня, 08:10
Волновало нас то, что нам скоро детей кормить нечем будет и одевать нечего будет. А ещё Медвепуты и единоросов никак не подавятся падлы. Витка всемокей, медленно, но верно идём ко дну.
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