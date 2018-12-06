Что волновало липчан в 2018 году?

На какие сферы чаще всего в уходящем году жаловались липчане? Какие варианты решения существующих проблем предлагали, и как на идеи и возмущение реагировали органы власти? Эти тенденции 2018-го года можно проследить по активности пользователей краудсорсингового ресурса Липецкой области «Портал неравнодушных».

С начала 2018 года липчане почти полмиллиона раз обращались к «Порталу неравнодушных». Если сравнить это с населением Липецка, то выйдет, что сайт попал в сферу интересов каждого жителя регионального центра! Что же волновало липчан? Здесь сложилась привычная картина. Лидером по проблемам и предложениям стала отрасль дорожного хозяйства, а именно — организация работы транспорта и его инфраструктура. В топ-3 также попали благоустройство и — внезапно — культура. То есть липчан волновали не только дела насущные — тесные маршрутки и брошенные аллеи, но и духовная пища. Например, высказывались предложения создать стену памяти лидера группы «Кино» Виктору Цою или устраивать ежегодный карнавал на День города в Липецке.

Обычно на стадии активного голосования находится сразу по 30-40 предложений от граждан и несколько тем, вынесенных на обсуждение органами власти. Кстати, о тех, кто разбирает наказы липчан. Как активно органы власти реагируют на предложение, и какие инициативы из народа были одобрены и приняты в работу?

Лидерами по скорости отклика на проблему можно с полным правом назвать два региональных управления — ЖКХ и энергетики и тарифов. Ведомства небывало оперативно отреагировали на предложение Павла Бугакова пересмотреть «мусорный» тариф. Мужчина посчитал, что коммунальное нововведение сильно ударит по кошельку граждан. Всего через пять суток чиновники дали ответ.

- Управлением энергетики и тарифов Липецкой области 13 июля 2018 года приняты решения о пересмотре с 1 июля 2018 года тарифов на услугу региональных операторов, - значится в сообщении ведомства.

- Применительно к частному сектору норма накопления снижена с ранее действующей 3,28 кубометров на человека до 2,04 кубического метра на человека в год, - уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. - Таким образом, размер платы населения частного сектора будет приравнен к размеру платы жильцов многоквартирных домов и ориентировочно составит 82 рублей с человека.

Эта ситуация — самый яркий пример 2018-го года взаимодействия липчан и органов власти. Но и иных позитивных подвижек — на серию публикаций. Сегодня, затронем, пожалуй, самые интересные и важные предложения липчан, которые нашли отклик у чиновников.

Пользователи «Портала неравнодушных» всегда обращают внимание на защиту интересов подрастающего поколения. Примеры — инициативы из сел Косырёвка и Становое, Липецка. Жители региона беспокоятся за отдых и образование детей.

Так, Сергей Иванов обратил внимание на нехватку современных и доступных детских площадок в Становом. Мужчина указал на ветхость и небезопасность существующих зон отдыха и предложил сделать, как минимум, по одной большой детской площадке в шаговой доступности от каждого дома. Ответ из администрации села Становое не заставил себя ждать. Там признали проблему, но указали, что ситуация уже исправляется: новая детская площадка появилась в центральном парке, уже установлена ландшафтная композиция из топиари, идет строительство детской площадки для обучения детей ПДД, запланирована установка спортивной площадки на стадионе.

Также липчане обратили внимание на сферу образования. Например, в Косырёвке остро не хватает детского сада, а в Липецке — начальной школы при гимназии №19 и садика в микрорайоне «Звездный». Эти проблемы не перестают беспокоить родителей.





- Сколько слышали обещаний начать строительство корпуса начальной школы гимназии №19! Вся начальная школа, кроме первых классов, и часть средней вынуждены ходить во вторую смену, учиться по субботам. Школа хорошая, хорошие учителя, новый корпус просто необходим! В гимназии нет даже гардероба и вместительного актового зала!!! - сетует Наталья.

- Строительство детского сада в селе Косыревка просто необходимо! В Косыревке большое количество семей с ребенком, а то и двумя — тремя; активно строятся новые дома, не всем представляется возможность возить деток в город, особенно в зимний период, - указывает Ирина.

- В микрорайоне «Звездный» функционирует единственный детский садик №25, который построен в 1977 году. Поэтому просим рассмотреть возможность постройки дошкольного учреждения детского садика, - обратилась к чиновникам Елена.

Власти услышали запрос липчан: проблемы постараются решить в максимально короткий срок. Так, вопрос с садиком в Косырёвке планируют закрыть в течение трех лет, с начальной школой для гимназии — в течение двух лет, а строительство детсада в «Звездном» начнется уже в будущем году!

Липчане не забывают заботиться и о братьях наших меньших — домашних питомцах. Активный отклик получило предложение создать в Липецке развитую сеть для выгула собак. Пользователь «Портала неравнодушных» Дмитрий Козлов посчитал разумным открыть площадки во всех районах регионального центра. Оценив предложение и возможность его реализации с учетом всех правил и норм, департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка сообщил следующее: «Возможно обустройство 12 новых площадок для выгула собак в рекреационных зонах, парках, скверах, на территориях общего пользования в различных районах города. В перспективе количество площадок будет увеличиваться, организация площадок для выгула собак планируется в 2019 -2020 годах».

Вместе с этим в сфере интересов липчан — вопрос доступности социальных объектов. В частности, большой отклик пользователей получили предложения насчет нового места размещения Октябрьской окружной налоговой инспекции в Липецке и строительство нового офиса врача общей практики в центре сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого района. И обе проблемы нашли решение.

- Инспекция ФНС по Октябрьскому району переедет в здание по улице Московской, 77. Сейчас там располагается МУП «Липецкая транспортная городская компания». Налоговики сменят прописку, впрочем, только после ремонта. На это в городской бюджет поступили средства из областного в размере 14,7 миллиона рублей, - указано в ответе на инициативу.

- В 2019 году запланировано строительство офиса врачей общей практики на территории сельского поселения Воронецкий сельский сельсовет, - ответили на предложение в управлении здравоохранения администрации Липецкой области.

Большая работа была проделана, чтобы найти решение с доступностью транспортного железнодорожного обслуживания населения. Эту проблему вынес на голосование Александр Набатников. Пассажир посчитал необходимым укомплектовать 10 проходящих через Липецкую область поездов дополнительными вагонами с местами для сидения. Александр уверен, что тогда цена на билеты значительно снизится, соответственно, услугами РЖД станут пользоваться больше липчан.

Управление дорог и транспорта Липецкой области совместно с Юго-Восточной региональной службой развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре и Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» рассмотрели гражданскую инициативу. В целом, чиновники и транспортники согласны с доводами Александра Набатникова. Правда, с реализацией новшества придется немного подождать, так как в парке Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» есть всего 6 вагонов с местами для сидения. Если поступят новые вагоны, то к обсуждению возможности доукомплектования ими курсирующих по региону поездов снова обсудят.

А что сейчас обсуждают липчане? С какими вопросами закончат 2018 год? Голосования не утихают! На повестке и сфера здравоохранения, и образование, и благоустройство, и, конечно же, инициативы по транспорту.





Управление здравоохранения администрации Липецкой области просит у земляков совета сразу по серии вопросов — от того как мотивировать специалистов трудоустраиваться в государственных учреждениях до того, что нужно предпринять, чтобы стоит ли строить новую детскую поликлинику в районе железнодорожного вокзала в Липецке.

Липчанка Маргарита Жбанова просит поддержать ее инициативу по обновлению сквера на улице Филипченко. Автор указывает, что эта зона между 11 и 12 микрорайонами не благоустраивалась с момента ее создания. А ведь там можно гулять с детьми или заниматься спортом...

Пользователь «Портала неравнодушных» Кирилл Карпов не оставил без внимания дорожное хозяйство. Он предлагает расширить дорогу в две полосы на Воронежском шоссе от Подгорного до Сырского Рудника. Автомобилист подсчитал, что реализовать его идею позволяет довольно широкая полоса обочины. Увеличение пропускной способности дороги поможет избежать пробок в часы пик.





Пассажир Ольга Петрова в пух и прах раскритиковала транспортное сообщение с микрорайоном «Университетский». Женщину не устраивает ни список действующих маршрутов, ни корректность графика движения транспорта.

- Несмотря на то, что до «Университетского» ходит коммерческий автобус №300, который связывает район с 1 и 23 микрорайонам, на нем невозможно уехать туда ни утром, ни вечером, - делится наблюдениями Ольга Петрова. - Как добираться на работу и обратно рано утром и после 19 часов. Автобус, вроде бы, как и есть, но, как бы, его и нет, так как коммерческие автобусы, почему-то, устанавливают свои правила и время работы. Потому я вынуждена ходить на остановку к областной больнице, а это — путь в километр. В связи с этим, прошу продлить маршрут работы автобуса №9Т до микрорайона «Университетский».

Липчанка Татьяна Корягина задумалась над необходимостью увеличения числа кадетских классов в школах города . Женщина указала, что сейчас в Липецке есть только одна кадетская школа - №43. Липчанке очень хочется, чтобы в нашем городе таких школ было больше. Женщина даже нашла базу для воплощения идеи в реальность. Сейчас строится школа в микрорайоне «Победа». «Почему бы не открыть на базе этого учреждения образования кадетские классы», спрашивает липчанка. Ответить Татьяне Корягиной, управлению здравоохранения и всем другим пользователям «Портала неравнодушных» можно здесь !



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