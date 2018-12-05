Гражданин Украины у Дворца правосудия причислил липецкого гаишника к членам ЛГБТ

И схлопотал не по заднице дубинкой, а всего лишь 200 часов исправработ.

Мировым судьей судебного участка № 28 Советского района Липецка вынесен приговор по уголовному делу гражданина Украины, грубо оскорбившего сотрудника ДПС во время исполнения полицейским служебных обязанностей.



1 сентября дежуривший у школы №2 на улице Первомайской патруль ДПС обратил внимание на ехавший зигзагами по дороге автомобиль «ВАЗ-2115». Его водитель проигнорировал сигналы автоинспекторов, требующих остановки транспортного средства, и нарушителя после недолгой погони задержали у дома №22 по улице Радиаторной.



За рулем был 40-летний гражданин Украины. Сотрудники полиции предъявили ему служебные удостоверения и разъяснил, что они осуществили погоню в связи с тем, что он превысил скорость и не остановился по их требованию. Так как от задержанного водителя исходил запах алкоголя, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от чего он отказался. Более того, находясь в автомобиле сотрудников ДПС у Дворца правосудия (областного суда), украинец, как следует из приговора суда, «имея умысел на унижение чести и достоинства представителя власти, действуя из личной неприязни, в связи с составлением протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состоянии опьянения, публично в присутствии понятых, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, а также их публичность и непристойный характер, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушении установленного порядка управления, в неприличной устной форме, с использованием грубых нецензурных слов, оскорбил (автоинспектора), назвав мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации и другими нецензурными словами, унижающими честь и достоинство».



Под суд житель Украины, ранее, кстати, уже привлекавшимся к уголовной ответственности, попал по обвинению в оскорбление представителя власти. Согласно санкции соответствующей 319-й статьи Уголовного кодекса РФ, он мог быть наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Но с учетом совокупности имеющихся смягчающих наказание обстоятельств подсудимому назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. А еще говорят, что в России притесняют украинцев!