Происшествия

43 минуты назад

Гражданин Украины у Дворца правосудия причислил липецкого гаишника к членам ЛГБТ

10 842
Гражданин Украины у Дворца правосудия причислил липецкого гаишника к членам ЛГБТ

И схлопотал не по заднице дубинкой, а всего лишь 200 часов исправработ.

Мировым судьей судебного участка № 28 Советского района Липецка вынесен приговор по уголовному делу гражданина Украины, грубо оскорбившего сотрудника ДПС во время исполнения полицейским служебных обязанностей.

1 сентября дежуривший у школы №2 на улице Первомайской патруль ДПС обратил внимание на ехавший зигзагами по дороге автомобиль «ВАЗ-2115». Его водитель проигнорировал сигналы автоинспекторов, требующих остановки транспортного средства, и нарушителя после недолгой погони задержали у дома №22 по улице Радиаторной.

За рулем был 40-летний гражданин Украины. Сотрудники полиции предъявили ему служебные удостоверения и разъяснил, что они осуществили погоню в связи с тем, что он превысил скорость и не остановился по их требованию. Так как от задержанного водителя исходил запах алкоголя, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от чего он отказался. Более того, находясь в автомобиле сотрудников ДПС у Дворца правосудия (областного суда), украинец, как следует из приговора суда, «имея умысел на унижение чести и достоинства представителя власти, действуя из личной неприязни, в связи с составлением протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состоянии опьянения, публично в присутствии понятых, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, а также их публичность и непристойный характер, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушении установленного порядка управления, в неприличной устной форме, с использованием грубых нецензурных слов, оскорбил (автоинспектора), назвав мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации и другими нецензурными словами, унижающими честь и достоинство».

Под суд житель Украины, ранее, кстати, уже привлекавшимся к уголовной ответственности, попал по обвинению в оскорбление представителя власти. Согласно санкции соответствующей 319-й статьи Уголовного кодекса РФ, он мог быть наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Но с учетом совокупности имеющихся смягчающих наказание обстоятельств подсудимому назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. А еще говорят, что в России притесняют украинцев!
10 842

Комментарии (10)

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Судья хохлушка

11 минут назад
поэтому и вынесла такое наказание. Судью отстранить, хохла депортировать
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ДПС

11 минут назад
Какие, су..а. смягчающие остоятельства: ехал пьяный, не остановился, ментов обозвал... судья хохол?
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Олень

12 минут назад
какие геи впечатлительные нынче пошли
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рулон

13 минут назад
а поймали бы меня то оформили по всей строгости закона и прав лишили бы и бабло забрали
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Егор

20 минут назад
Так это был ватный запутинский удод с лугандонии!
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однозначно

20 минут назад
Это притеснение украинского народа !
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дерзкий

24 минуты назад
У хохлят так а как вы хотели!
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Гость

28 минут назад
Кто хуже чем мент, ответ один: хохленок
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Ха-Ха

33 минуты назад
мент, он и в африке ЛГБТ
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Ага

34 минуты назад
В чужой монастырь со своим уставом не приходят.пусть на родину и там пальцы гнёт
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