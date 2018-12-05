В машине сотрудников управляющей компании нашли украденные вещи

Жительница заметила вскрытый замок и вызвала полицию.

Нестандартно закончился вызов слесарей в дом №43 по улице Московской. Приехавшие устранять коммунальную аварию сотрудники управляющей компании оказались подозреваемыми в преступлении. Во время работы коммунальщиков жительница дома заметила, что из ее подвала пропали вещи.



- Сообщение о краже поступило в полицию от жительницы дома. Женщина рассказала, что кто-то вскрыл замок на двери ее подвала и похитил из него имущество. У женщины пропали старый пылесос, неисправная стиральная машинка, детские игрушки, - рассказала GOROD48 Марина Коробова, представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области. - Полицейские прибыли на вызов. Они нашли пропавшие вещи в автомобиле сотрудников управляющей компании. Троих мужчин доставили в отдел полиции №2 Липецка. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



Известно, что работавшие в подвале мужчины приехали устранять неполадки в системе отопления. Преступление мог совершить один из сотрудников управляющей компании. Полиции предстоит выяснить, кто именно украл бытовой хлам потерпевшей, а также оценить стоимость ущерба.



