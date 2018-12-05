Происшествия

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В машине сотрудников управляющей компании нашли украденные вещи

14 2089
#кража #ремонт #полиция
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В машине сотрудников управляющей компании нашли украденные вещи

Жительница заметила вскрытый замок и вызвала полицию.

Нестандартно закончился вызов слесарей в дом №43 по улице Московской. Приехавшие устранять коммунальную аварию сотрудники управляющей компании оказались подозреваемыми в преступлении. Во время работы коммунальщиков жительница дома заметила, что из ее подвала пропали вещи.

- Сообщение о краже поступило в полицию от жительницы дома. Женщина рассказала, что кто-то вскрыл замок на двери ее подвала и похитил из него имущество. У женщины пропали старый пылесос, неисправная стиральная машинка, детские игрушки, - рассказала GOROD48 Марина Коробова, представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области. - Полицейские прибыли на вызов. Они нашли пропавшие вещи в автомобиле сотрудников управляющей компании. Троих мужчин доставили в отдел полиции №2 Липецка. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что работавшие в подвале мужчины приехали устранять неполадки в системе отопления. Преступление мог совершить один из сотрудников управляющей компании. Полиции предстоит выяснить, кто именно украл бытовой хлам потерпевшей, а также оценить стоимость ущерба.

14 2089
#кража #ремонт #полиция
1

Комментарии (14)

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Бабка

5 минут назад
с дурью.Зачем ей этот хлам!Давно бы сама выбросила .
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бабку - оштрафовать

14 минут назад
Надо трижды оштрафовать бабку: 1. За незаконный подвал; 2. За ограничение доступа к коммуникациям. 3. За захламление подвала.
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УК разогнать

15 минут назад
Жулики и воры.
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1

29 минут назад
Докатились, даже старый хлам и то воруют.
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Оля

32 минуты назад
ДНР, у нас в УК "Кит" слесарей-алкашей нет! Хорошие специалисты и приезжают после звонка в течении 30 минут, что для Пипека чудо!
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ГОРОЖАНИН

33 минуты назад
Надо проверить законно ли был построен подвал это во первых , а во вторых может он блокировал доступ к коммуникациям .
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Еж

38 минут назад
ДНР, не нужно всех огульно хаять, некрасиво как баба херовая ведешь себя
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днрууу

42 минуты назад
ДНР, привет петушок древний как сам ? давно тебя гомасека престарелого не было видно, ты там всё на мудиловке в шокаладный глаз балуешься или бросил уже? пора бы уже завязывать не молодой уже а то и так хромаешь во всю!!!!!!!!!!
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слесарка

45 минут назад
ДНР, ой господи на хрен этот хлам нужен ...этой бабки надо б было поставить слесарям магарыч чтоб увезли на свалку этот хлам а не поднимать крик.. А всех слесарей не стоит под одну гребенку грести ...а сам то ты что трезвенник не алик?
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...

45 минут назад
Какая то Плюшкина. Спасибо нужно сказать, что внесли бесплатно грузчиков не нанимать. Зачем она всё это складировала в подвале? С гомном не расстанутся, особенно складывать старые игрушки, это жуть. Забивают хламом подвалы и разводят клещей и блох.
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