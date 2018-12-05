Гаражный магазин прикрыли полицейские в Липецке

Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что 48-летний липчанин хранил в арендуемом гараже на Универсальном проезде более 3500 литров фальсифицированной спиртосодержащей жидкости и табачные изделия различных марок. Под видом предпринимательской деятельности хранил алкоголь и сигареты для продажи. При этом, владелец гаражного магазина понимал, что торгует фальсификатом.

По предварительным оценкам полицейских, стоимость изъятого алкоголя и табака составила почти 200 000 рублей.

Следствие по уголовному делу продолжается, организован комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.

Владельцу магазина грозит штраф от двух миллионов до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.