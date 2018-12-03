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В Ельце горели три дома

662
#пожар
В Ельце горели три дома
Вечером 2 декабря в 22:22 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в  Ельце, на ул. Линейная, д.40. К

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома № 40 по всей площади, огнем повреждена кровля и перекрытия  дома № 42 по всей площади, огнем повреждена кровля дома № 68 по всей площади.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
662
#пожар

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