В Ельце горели три дома

Вечером 2 декабря в 22:22 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Ельце, на ул. Линейная, д.40. К



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома № 40 по всей площади, огнем повреждена кровля и перекрытия дома № 42 по всей площади, огнем повреждена кровля дома № 68 по всей площади.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.