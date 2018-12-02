Происшествия
сегодня, 11:59
Пожарные машины не могут проехать из-за оставленных у обочин автомобилей
Дворы "Елецкого" забиты легковыми авто
Жители микрорайна "Елецкий" сегодня делятся как, пожарная машины пытается проехать по дороге уставленной машинами.
"Пожарка" не может проехать в районе школы, строящегося детского сада.
Как сообщают жители района, спасатели фотографируют авто.
"Кому-то пришлют "письма счастья" - пишут пользователи сообщества микрорайона " ВКонтакте".
"Письма счастья" сущие мелочи по сравнению с тем, что спецтранспорт не сможет подоспеть, чтобы потушить пожар, спасти жизни людей.
"Пожарка" не может проехать в районе школы, строящегося детского сада.
Как сообщают жители района, спасатели фотографируют авто.
"Кому-то пришлют "письма счастья" - пишут пользователи сообщества микрорайона " ВКонтакте".
"Письма счастья" сущие мелочи по сравнению с тем, что спецтранспорт не сможет подоспеть, чтобы потушить пожар, спасти жизни людей.
Правильно
Анастейшен
гостья
Лишь
Анастейшен
Все кричат
Абывыгода
Все пустые
Сельдерей не растет на Елецком.
Гость