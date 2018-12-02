Происшествия

сегодня, 11:59

Пожарные машины не могут проехать из-за оставленных у обочин автомобилей

43 1492
#траспорт #заторы
3
Пожарные машины не могут проехать из-за оставленных у обочин автомобилей

Дворы "Елецкого" забиты легковыми авто

Жители микрорайна "Елецкий" сегодня делятся как, пожарная машины пытается проехать по дороге уставленной машинами.

"Пожарка" не может проехать в районе школы, строящегося детского сада.

Как сообщают жители района, спасатели фотографируют авто.

"Кому-то пришлют "письма счастья" - пишут пользователи сообщества микрорайона " ВКонтакте".

"Письма счастья" сущие мелочи по сравнению с тем, что спецтранспорт не сможет подоспеть, чтобы потушить пожар, спасти жизни людей.

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43 1492
#траспорт #заторы
3

Комментарии (43)

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Как гость
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Правильно

53 секунды назад
Анастейшен, у своего дома. Но на елецком нет своих домов, там многоквартирные в 17 этажей. С 500 собственниками. Покупайте свой дом-и ставьте там. На елецком такого не предусмотрено и не предусматривалось.
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Анастейшен

1 минуту назад
На Елецком квартиры,далеко не холупы...Много интересных планировок,свободных по площади...И цены там на квартиры не дешевле,чем в любом другом новом микрорайоне...А парковочные места у дома должны быть предусмотрены, дом же не в воздухе висит...
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гостья

5 минут назад
Абывыгода, а когда люди покупают квартиры, то они вообще не смотрят инфраструктуру и устройство близлежащих территорий? покупайте, где достаточно мест для парковок. Машина не средство первой необходимости. И когда препятствуют проезду экстренным службам, то могут и на штрафстоянку уехать машинки. А вообще пора как в Европе, поставили не там и сразу на эвакуатор и на штрафстоянку. Там тоже дома стоят впритык, но люди сами думают куда ставить машины
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Лишь

10 минут назад
Абывыгода, купить подешевле-холупы настоящие. А потом требовать паркоместа там. Обычное явление. Когда там люди покупали квартиры-они вообще видели что они покупали?
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Анастейшен

11 минут назад
Каждый у дома своего ставят машины, лекции читают тут про парковки и т.д и т.п. Проблема вся в ширине дороги...Понастроят дома тютелька в тютельку и проехать невозможно не то,что грузовой,но и легковой машине. Шире дорогу делайте между домами...
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Все кричат

13 минут назад
Денег нет. Машины в кредит не покупай, не * , не заправляй. И сразу будет хватать. С такими запросами на владение личным автомобилем, да ещё каким-по 3 млн стоят машины. По 5-7 млн. Каких же зп то хватит?
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Абывыгода

13 минут назад
Главное красивые отчеты написать, а изначально предусмотреть и построить парковки ну никак нельзя. Превращение Липецка в "Пипецк" продолжается, увы.
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Все пустые

16 минут назад
50 лет нлмк, рынок 9 мик-она-на 20 микрайон. Что то надо срочно делать. Потому что с этими индивидами погоришь на хрен. И никто не * . На машину хватило, а на парковку жалко-такая логика. Лучше на детскую площадку Ее поставить. Или на тротуар. Лишь бы не платить.
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Сельдерей не растет на Елецком.

17 минут назад
На этот раз Елецкие перешли все мыслимые и немыслимые границы,это особый сорт мудаков собранных в гетто под названием Елецкий.
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Гость

17 минут назад
Запретить парковки у домов и точка
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