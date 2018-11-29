За стрельбу по полицейским липчанин получил 9,5 года строго режима

В Липецком областном суде вынесен приговор по делу жителя села Желтые Пески, обвиняемого в посягательстве на жизнь полицейских.

За стрельбу по двум сотрудникам полиции Юрий Затонских получил 9,5 года заключения в колонии строго режима. Напомним, что сторона обвинения требовала для Юрия Затонских наказания в виде 13 лет лишения свободы.

По версии обвинения, мужчина дважды выстрелил в полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. По словам одного из них, 21 января этого года в полицию поступило сообщение от жены обвиняемого, что муж грозит ей убийством, поэтому она скрылась у родственников. Полицейские подъехали к дому, в котором пряталась женщина. Она рассказала, что муж несколько дней пьет. На этом фоне возник конфликт, после которого муж достал ружье и угрожал ей убийством.

- Мы подъехали к дому супругов, - рассказал на суде полицейский Алексей Кузнецов. – Подошли, постучались. Юрий Затонских вышел с ружьем наперевес. Мы объяснили, что являемся сотрудниками полиции, и вызвала нас его жена. На это он ответил, что не будет выходить, а если еще раз появимся, будет стрелять. Закрыл дверь и ушел.

После этого с разницей в несколько секунд прозвучали два выстрела. По характерному звуку полицейские поняли, что дробь попала в машину. А один из них был незначительно травмирован – поцарапана кожа на виске. Затем Юрий Затонских пошёл в дом к родственникам, где скрывалась его жена, и его задержали.

С приговором Юрий Затонских и его родственники не согласны и намерены его обжаловать.