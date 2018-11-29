Общество

сегодня, 12:54

За стрельбу по полицейским липчанин получил 9,5 года строго режима

7 831
#насилие в отношении представителя власти
За стрельбу по полицейским липчанин получил 9,5 года строго режима

В Липецком областном суде вынесен приговор по делу жителя села Желтые Пески, обвиняемого в посягательстве на жизнь полицейских. 

За стрельбу по двум сотрудникам полиции Юрий Затонских получил 9,5 года заключения в колонии строго режима. Напомним, что сторона обвинения требовала для Юрия Затонских наказания в виде 13 лет лишения свободы.

По версии обвинения, мужчина дважды выстрелил в полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. По словам одного из них, 21 января этого года в полицию поступило сообщение от жены обвиняемого, что муж грозит ей убийством, поэтому она скрылась у родственников. Полицейские подъехали к дому, в котором пряталась женщина. Она рассказала, что муж несколько дней пьет. На этом фоне возник конфликт, после которого муж достал ружье и угрожал ей убийством.

- Мы подъехали к дому супругов, - рассказал на суде полицейский Алексей Кузнецов. – Подошли, постучались. Юрий Затонских вышел с ружьем наперевес. Мы объяснили, что являемся сотрудниками полиции, и вызвала нас его жена. На это он ответил, что не будет выходить, а если еще раз появимся, будет стрелять. Закрыл дверь и ушел.

После этого с разницей в несколько секунд прозвучали два выстрела. По характерному звуку полицейские поняли, что дробь попала в машину. А один из них был незначительно травмирован – поцарапана кожа на виске. Затем Юрий Затонских пошёл в дом к родственникам, где скрывалась его жена, и его задержали.

С приговором Юрий Затонских и его родственники не согласны и намерены его обжаловать.

img-big-0
img-small-0
7 831
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

профессор

2 минуты назад
to 123: Это 9 лет и 6 мес. Нечего школу прогуливать
ответить

юнос

3 минуты назад
Да вы что, за убийство столько не дают, ну погорячился мужик, жизнь довела а ему 9.5 лет, сучьев государство, в котором нет никакой справедливости с каждым днём жить становится все хуже
ответить

123

15 минут назад
9,5 года это как?
ответить

48

20 минут назад
А может лучше было в дурке поличить????
ответить

О как

25 минут назад
Чел никого не убил, даже не поранил, а червонец получил. Воистину, закон что дышло, как повернул так и вышло.
ответить

коментарий

26 минут назад
Правильный приговор только по моему дохрена дали еще и строгача.Зато бухать бросит поживет еще.Жена будет навещать, работать устроят.
ответить

Сандро

30 минут назад
Сходил дядя за хлебушком. Нужно уметь правильно себя вести по синькой. Жена не спроста вызвала полицию. Не раз он ее избивал. Посидит подумает теперь. Время у него достаточно
ответить

Еще в рубрике

«Жанна из тех королев...»
#Игорь Артамонов #кадры
18
«Жанна из тех королев...»

сегодня, 12:49

Общество
В Ленинградской области нашли останки красноармейца из Липецкой области
#поиски
В Ленинградской области нашли останки красноармейца из Липецкой области

сегодня, 12:39

Общество
Ельчанин считался пропавшим без вести, а воевал в Италии, в партизанском отряде «Д`Артаньян»
#партизаны #Сопротивление
3
Ельчанин считался пропавшим без вести, а воевал в Италии, в партизанском отряде «Д`Артаньян»

сегодня, 11:07

Общество
Наверное, проспорил: школьника в шортах и сланцах заметили на заснеженных улицах Липецка
#соцсети
13
Наверное, проспорил: школьника в шортах и сланцах заметили на заснеженных улицах Липецка

сегодня, 11:02

Общество
В Липецкой области выданы более 35 000 сертификатов дополнительного образования
#образование
20
В Липецкой области выданы более 35 000 сертификатов дополнительного образования

сегодня, 10:24

Общество
В Липецке устроят «Педагогические игры»
#форум #молодежь
9
В Липецке устроят «Педагогические игры»

сегодня, 09:26

Общество