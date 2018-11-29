В Ленинградской области нашли останки красноармейца из Липецкой области

Боец погиб при защите Киришей

Поисковики Санкт-Петербруга нашли останки и посмертный медальон, который удалось прочитать.

Семен Иванович Торопцев, 1903 года рождения был призван из села Введенка Липецкого района.

Последним местом службы значится штаб 376-й стрелковой дивизии.

«Поисковое движение России» занято сейчас поисками возможных родственников бойца. Его останки хранятся в лаборатории города Волхов. Если родственники будут найдены, то они решат – где захоранивать бойца. Если родственников не удастся найти, «Поисковое движение России» определится с захоронением. Воин будет захоронен со всеми воинскими почестями.