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В Ленинградской области нашли останки красноармейца из Липецкой области
Боец погиб при защите Киришей
Поисковики Санкт-Петербруга нашли останки и посмертный медальон, который удалось прочитать.
Семен Иванович Торопцев, 1903 года рождения был призван из села Введенка Липецкого района.
Последним местом службы значится штаб 376-й стрелковой дивизии.
«Поисковое движение России» занято сейчас поисками возможных родственников бойца. Его останки хранятся в лаборатории города Волхов. Если родственники будут найдены, то они решат – где захоранивать бойца. Если родственников не удастся найти, «Поисковое движение России» определится с захоронением. Воин будет захоронен со всеми воинскими почестями.