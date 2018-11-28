Происшествия

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18-летнего парня и двух школьников будут судить в Липецке за серию краж и грабежей

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#подростоковая преступность
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18-летнего парня и двух школьников будут судить в Липецке за серию краж и грабежей

Старший подсудимый угрозами заставил 15-летнего школьника нападать на прохожих.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего липчанина и двух школьников 15 и 16 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в подстрекательстве и пособничестве к совершению разбоя, вовлечению несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, кражах, угоне,  грабежах и вооруженном разбое.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, в марте 2018 года 18-летний липчанин уговорил 15-летнего подростка совершить разбойное нападение с целью завладения имуществом. Получив согласие подростка, опасавшегося физического насилия, фигурант передал ему нож. Угрожая им, школьник отобрал у прохожей мобильный телефон, передал его подстрекателю и с места преступления скрылся. По такому же сценарию он завладел телефонами 12-летнего школьника, пригрозив ему ножом в лифте, и 14-летнего подростка, избив его в Быхановом саду. Затем школьник совершил угон автомобиля, покатавшись на котором, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Кроме этого, следствием доказаны еще четыре эпизода краж, которые 15-летний фигурант с 16-летним знакомым совершил в феврале-марте текущего года. Их добычей стали сотовые телефоны, которые школьники воровали у сверстников из раздевалок спортивных секций, рюкзаков, оставленных без присмотра. После чего сбывали их. В результате преступной деятельности ими причинен материальный ущерб на сумму более 65 тысяч рублей, который приходится возмещать их родителями.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признали и дали подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Также в ходе следствия установлены  причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений фигурантами, и предприняты меры для предупреждения противоправных деяний среди несовершеннолетних. В адрес должностных лиц, ответственных за профилактику подростковой преступности, внесены соответствующие представления.

5 900
#подростоковая преступность
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Комментарии (5)

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ГостЬя

5 минут назад
Я мягко сказать в шоке. Куда катится мир.
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Противный

25 минут назад
"опасавшегося физического насилия" . А может быть попробовав, за уши потом не оттащишь?)
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Путин

42 минуты назад
Им кушать нечего , А Путин уже Школьников налогам обложил !, Вот и приходится воровать детишкам !!!
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ДНР

сегодня, 12:50
А родителям проблемы.
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Чача

сегодня, 12:37
ОНИЖЕДЕТИ !!! Мелкие и мерзкие поганцы !
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