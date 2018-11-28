18-летнего парня и двух школьников будут судить в Липецке за серию краж и грабежей

Старший подсудимый угрозами заставил 15-летнего школьника нападать на прохожих.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего липчанина и двух школьников 15 и 16 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в подстрекательстве и пособничестве к совершению разбоя, вовлечению несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, кражах, угоне, грабежах и вооруженном разбое.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, в марте 2018 года 18-летний липчанин уговорил 15-летнего подростка совершить разбойное нападение с целью завладения имуществом. Получив согласие подростка, опасавшегося физического насилия, фигурант передал ему нож. Угрожая им, школьник отобрал у прохожей мобильный телефон, передал его подстрекателю и с места преступления скрылся. По такому же сценарию он завладел телефонами 12-летнего школьника, пригрозив ему ножом в лифте, и 14-летнего подростка, избив его в Быхановом саду. Затем школьник совершил угон автомобиля, покатавшись на котором, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Кроме этого, следствием доказаны еще четыре эпизода краж, которые 15-летний фигурант с 16-летним знакомым совершил в феврале-марте текущего года. Их добычей стали сотовые телефоны, которые школьники воровали у сверстников из раздевалок спортивных секций, рюкзаков, оставленных без присмотра. После чего сбывали их. В результате преступной деятельности ими причинен материальный ущерб на сумму более 65 тысяч рублей, который приходится возмещать их родителями.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признали и дали подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Также в ходе следствия установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений фигурантами, и предприняты меры для предупреждения противоправных деяний среди несовершеннолетних. В адрес должностных лиц, ответственных за профилактику подростковой преступности, внесены соответствующие представления.