Общество

41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: труп подростка, буйный сосед и хорошие дороги

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Липецкая вечЁрка: труп подростка, буйный сосед и хорошие дороги

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 26 ноября.

Больше всего внимания липчане уделили завершению работы водолазов. Им удалось найти в реке тело подростка. Ночью 5 ноября в Лебедянском районе между селом Вторая Куликовка и деревней Нижнебрусланово автомобиль «Лада Приора» упал с моста через реку Дон. Когда машину поднимали cо дна, из нее выпало тело подростка, его унесло течением.

Оживленное обсуждение вызвала новость про качество жизни в Липецке. Хуже всего в городе обстоят дела с качеством медицинского обслуживания и работой ЖКХ и местных властей, зато неплохо с культурой и образованием, а также дорогами. Сами липчане оценивают жизнь в городе на слабую «троечку».

Свыше сотни комментариев оставлено под сообщением насчет конфликта между соседями. 75-летняя Мария Озерняк не может сдержать слез, когда рассказывает о событиях 21 ноября. В этот день она и ее 79-летний муж Юрий в очередной раз попали под рукоприкладство и оскорбления соседа по тамбуру, после чего стали пациентами травматологического отделения больницы «Липецк-Мед».

В понедельник читатели активно интересовались ситуацией на дорогах. Утром город встал в пробках из-за выпавшего снега. Хотя мэрия рапортовала о том, что спецтехника приведена в полную боеготовность. В целом, «вкатка» прошла спокойно.
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