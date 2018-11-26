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В реке Дон найдено тело школьника
15-летний парень погиб в свалившемся с моста автомобиле.
Напомним, что ночью 5 ноября в Лебедянском районе между селом Вторая Куликовка и деревней Нижнебрусланово автомобиль «Лада Приора» упал с моста через реку Дон. Когда машину поднимали cо дна, из нее выпало тело подростка, его унесло течением.
Тело подростка искали три недели. Водолазы обследовали берега и дно реки на протяжении многих километров. Вчера труп отыскали в районе моста, с которого свалился автомобиль.
Как отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, на данный момент тело направлено на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти подростка. Проверку по трупу проводит Данковский межрайонный следственный отдел управления.