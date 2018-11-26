В Липецкой области снег задержится ненадолго

27 ноября на фоне пониженного атмосферного давления небольшой снег в Липецкой области ожидается лишь местами. 28-29 ноября с интенсивным ростом атмосферного давления погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-9 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем столбик ртутного термометра опустится до 2-7 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1984 году – 24 градусов ниже нуля.