Погода в Липецке

сегодня, 13:10

В Липецкой области снег задержится ненадолго

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В Липецкой области снег задержится ненадолго

27 ноября на фоне пониженного атмосферного давления небольшой снег в Липецкой области ожидается лишь местами. 28-29 ноября с интенсивным ростом атмосферного давления погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-9 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем столбик ртутного термометра опустится до 2-7 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 3-5 мороза. 

27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1984 году – 24 градусов ниже нуля.

 

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