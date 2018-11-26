Общество
29 минут назад
Нарушений правопорядка при скоплении молодежи на улице Космонавтов не выявлено
В полиции прокомментировали ситуацию со сбором молодежи у ДС "Звездный"
Напомним, вчера вечером у дворца спорта собралось более сотни молодых людей. По некоторой информации, намечалось выяснение отношений между молодежными группировками. Но, прибывшие на место сбора молодежи полицейские пресекли стычку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по "02" поступило сообщение о сборе молодежи у ДС "Звездный", которая вела себя шумно. На место прибыли сотрудники полиции, которые не зафиксировали нарушений правопорядка и проконтролировали ситуацию до тех пор пока молодежь не разошлась. По факту обращения граждан в полицию, будет проведена проверка городским управлением полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по "02" поступило сообщение о сборе молодежи у ДС "Звездный", которая вела себя шумно. На место прибыли сотрудники полиции, которые не зафиксировали нарушений правопорядка и проконтролировали ситуацию до тех пор пока молодежь не разошлась. По факту обращения граждан в полицию, будет проведена проверка городским управлением полиции.
Молодцом!!!