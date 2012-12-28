Сын умершей ельчанки продолжил получать её пенсию и ЕДВ

Но по решению суда деньги придётся вернуть.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области обратилось в Елецкий городской суд с иском о взыскании денег с наследника умершей женщины.Ельчанка являлась получателем пенсии по старости и ежемесячных денежных выплат. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, после смерти пенсионерки денежные выплаты производились на банковский счет ещё в течение года, в результате чего образовалась переплата около 23 тысяч рублей. Но все деньги с банковской карты умершей через мобильное приложение были переведены на счёт её сына.Суд пришел к выводу, что сын фактически принял наследство после смерти матери, совершив расходную операцию по переводу денег, поэтому с него были взыскана переплета пенсии и ЕДВ.