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Происшествия
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сегодня, 16:50
Двое ельчан получили судимости за кражи незначительных сумм с чужих банковских карт
За использование чужой банковской карты — уголовная статья и строгое наказание независимо от суммы ущерба.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 сентября прошлого года пьяный ельчанин нашёл возле пивного магазина «Бархат» потерянную владельцем банковскую карту и тут же проследовал в магазин «Пятерочка», где оплатил этой картой покупки на 1661 рубль.
Недавно по той же статье в Ельце осудили и 35-летнюю уроженку Лебедянского района. В Засосенской части Ельца женщина нашла потерянный кошелек, в котором были 200 рублей и банковская карта. С этой картой женщина обошла несколько магазинов Ельца и потратила более 5 тысяч рублей. Как только воришку вычислили — она полностью возместила ущерб. Но от судимости её это не спасло: женщина получила год условно с испытательным сроком девять месяцев.
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