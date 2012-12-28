Двое ельчан получили судимости за кражи незначительных сумм с чужих банковских карт

За использование чужой банковской карты — уголовная статья и строгое наказание независимо от суммы ущерба.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор мужчине за кражу с банковского счёта 1661 рубля. Ельчанина осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 сентября прошлого года пьяный ельчанин нашёл возле пивного магазина «Бархат» потерянную владельцем банковскую карту и тут же проследовал в магазин «Пятерочка», где оплатил этой картой покупки на 1661 рубль.Недавно по той же статье в Ельце осудили и 35-летнюю уроженку Лебедянского района. В Засосенской части Ельца женщина нашла потерянный кошелек, в котором были 200 рублей и банковская карта. С этой картой женщина обошла несколько магазинов Ельца и потратила более 5 тысяч рублей. Как только воришку вычислили — она полностью возместила ущерб. Но от судимости её это не спасло: женщина получила год условно с испытательным сроком девять месяцев.