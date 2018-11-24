Общество

19 минут назад

А знаете ли вы, что в Липецке установлен памятник одной из известнейших героинь Чехова

82
#знаете ли вы #краеведение
1
А знаете ли вы, что в Липецке установлен памятник одной из известнейших героинь Чехова

GOROD48 продолжает  рубрику, в которой рассказывает об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецка,  событиях его истории и современности.

В 2008-2010 годах в Липецке стал модным сочинский скульптор Акоп Халафян.  Известность мастеру, который сваривает свои произведения из водопроводных труб, газовых и кислородных баллонов и различной сантехники, принесла скульптура «Конь в пальто», установленная в Сочи.

Без названия.jpg

фото  otdih.nakubani.ru.

СМИ разнесли весть об этом на всю страну, и Халафяна завалили заказами из разных уголков страны. Понравились его необычные скульптуры и липецкой мэрии. Так в городе появились «Бременские музыканты» у детской поликлиники на Зегеля, страусы на Ленина у ЗАГСа, герои мультсериала  «33 попугая» в Детском парке и «Дворничиха Петровна».

_IGP2209.jpg

_IGP2210.jpg

_IGP2216.jpg

Работы Акопа Халафяна в Липецке критиковали, ругали, но, и теперь это бесспорный факт – они стали достопримечательностью города. Халафяновские скульптуры есть едва ли ни в каждом фотоотчете путешественников-блогеров.

Одна из них стала общероссийской достопримечательностью. Редкий известный артист или исполнитель, выступающий в драмтеатре, не сфотографируется с этой скульптурой и не опубликует фото на своей странице в Интернете.  В 2010 году у театра драмы появилась чеховская «Дама с собачкой». Эта скульптура пополнила целую коллекцию памятников чеховской героине, которые установлены  во многих российских городах: Ялте, где Чехов провел  многие годы своей жизни, Пензе, Астрахани, Хабаровске, Раменском, а также в Минске и Киеве.

dama1_1.jpg

Такая Дама с собачкой стоит в Астрахани.

92723.jpg

А такая - в Пензе.

(фото www.tourprom.rutripguide.ru)

Липецкая дама – из обрезков металла, точнее – металлолома. Но сделана мастерски. Привезли скульптуру из Сочи 16 июля 2010 года. Стоила она 140 тысяч рублей.  Работу оплатили трое липецких предпринимателей. Они же заплатили за изготовление и установку в городе еще нескольких халафяновских работ. В Сочи за скульптурами ездил заместитель начальника отдела технадзора управления главного смотрителя города Владимир Неугодов. 

- Дорога была тяжелой, - рассказал Владимир Неугодов. – Очень жарко. На обратном пути было очень трудно ехать по сочинским серпантинам, то и дело заряжал ливень с градом. Так, от Сочи до Джубги, мы добирались целых 6 часов.

В Липецке халафяновское произведение встречали заместитель начальника управления главного смотрителя Сергей Столповский и главный архитектор Липецка Вера Иванова. И в тот же день даму с собачкой установили у драмтеатра.

36f2b1dd4eb3bc48cc5d23ef7fbe35da.jpg

Буквально на следующий день, 17 июля, у дамы украли собачку! Вандалы оторвали ее от креплений. Но с собой не унесли, а бросили неподалеку. Охранники фонтанов (были такие) забрали ее в свой вагончик. После этого инцидента собачку посадили на цепь, но с периодичностью раз в год собачку стараются украсть. Это стало народной забавой-хулиганством.

aef9f993049d058385111de329fd0144.jpg

Другие выпуски рубрики:

А знаете ли вы, что Липецк в годы войны бомбили неоднократно, и счет погибших шел на сотни?

А знаете ли вы, что в центре Липецка существовал огромный искусственный пруд?

Знаете ли вы, что в центре Липецка можно найти окаменелости, которым 350 миллионов лет?

А знаете ли вы, что Липецк мог бы быть Сокольском?

82
#знаете ли вы #краеведение
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому
#транспорт
23
Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому

вчера, 16:44

Общество
Юрий Божко раскритиковал строителей детского сада в «Елецком» и похвалил зодчих школы в «Победе»
#строительство
68
Юрий Божко раскритиковал строителей детского сада в «Елецком» и похвалил зодчих школы в «Победе»

вчера, 16:30

Общество
Все киоски на остановках города приведут к единому стилю
#благоустройство
103
Все киоски на остановках города приведут к единому стилю

вчера, 16:18

Общество
Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания
#отлов животных #тендер
115
Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания

вчера, 14:52

Общество
«Грабли прочь от Быханова сада!»
#Быханов сад #застройка
44
«Грабли прочь от Быханова сада!»

вчера, 14:16

Общество
Расчет «автогражданки» станет индивидуальным
Расчет «автогражданки» станет индивидуальным

вчера, 14:15

Общество