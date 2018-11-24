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А знаете ли вы, что в Липецке установлен памятник одной из известнейших героинь Чехова
GOROD48 продолжает рубрику, в которой рассказывает об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецка, событиях его истории и современности.
фото otdih.nakubani.ru.
СМИ разнесли весть об этом на всю страну, и Халафяна завалили заказами из разных уголков страны. Понравились его необычные скульптуры и липецкой мэрии. Так в городе появились «Бременские музыканты» у детской поликлиники на Зегеля, страусы на Ленина у ЗАГСа, герои мультсериала «33 попугая» в Детском парке и «Дворничиха Петровна».
Работы Акопа Халафяна в Липецке критиковали, ругали, но, и теперь это бесспорный факт – они стали достопримечательностью города. Халафяновские скульптуры есть едва ли ни в каждом фотоотчете путешественников-блогеров.
Одна из них стала общероссийской достопримечательностью. Редкий известный артист или исполнитель, выступающий в драмтеатре, не сфотографируется с этой скульптурой и не опубликует фото на своей странице в Интернете. В 2010 году у театра драмы появилась чеховская «Дама с собачкой». Эта скульптура пополнила целую коллекцию памятников чеховской героине, которые установлены во многих российских городах: Ялте, где Чехов провел многие годы своей жизни, Пензе, Астрахани, Хабаровске, Раменском, а также в Минске и Киеве.
Такая Дама с собачкой стоит в Астрахани.
А такая - в Пензе.
(фото www.tourprom.ru, tripguide.ru)
Липецкая дама – из обрезков металла, точнее – металлолома. Но сделана мастерски. Привезли скульптуру из Сочи 16 июля 2010 года. Стоила она 140 тысяч рублей. Работу оплатили трое липецких предпринимателей. Они же заплатили за изготовление и установку в городе еще нескольких халафяновских работ. В Сочи за скульптурами ездил заместитель начальника отдела технадзора управления главного смотрителя города Владимир Неугодов.
- Дорога была тяжелой, - рассказал Владимир Неугодов. – Очень жарко. На обратном пути было очень трудно ехать по сочинским серпантинам, то и дело заряжал ливень с градом. Так, от Сочи до Джубги, мы добирались целых 6 часов.
В Липецке халафяновское произведение встречали заместитель начальника управления главного смотрителя Сергей Столповский и главный архитектор Липецка Вера Иванова. И в тот же день даму с собачкой установили у драмтеатра.
Буквально на следующий день, 17 июля, у дамы украли собачку! Вандалы оторвали ее от креплений. Но с собой не унесли, а бросили неподалеку. Охранники фонтанов (были такие) забрали ее в свой вагончик. После этого инцидента собачку посадили на цепь, но с периодичностью раз в год собачку стараются украсть. Это стало народной забавой-хулиганством.
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