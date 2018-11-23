Общество

сегодня, 16:44

Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому

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#транспорт
Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому

Специалисты департамента транспорта информируют липчан об изменениях в работе двух маршрутов.

В схему муниципального маршрута № 44 «А/с «Сокол» - п. Желтые Пески» с 26 ноября вносится дополнительный остановочный пункт «пос. Новоселкино». Он расположен на автодороге 42К-075 «Липецк - Борисовка» в районе дома № 33 по ул. Ссёлковская (пос. Новоселкино).

Также с 26 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 27 «НЛМК - 30 микрорайон» - по будним дням будет предусмотрен рейс отправлением от остановочного пункта «30 микрорайон» в 05:30.

Подробную информацию о расписании, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной городской диспетчерской службе по телефону 31-80-15. Также время отправления от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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#транспорт

Комментарии (3)

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Ttt

32 минуты назад
Игорю: Не нужно идти к РАДАзаре. Радуйся сначала один, для приличия. А потом, попозже иди уже к любой Заре))))
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Игорь

сегодня, 17:21
Огромная благодарность тем кто посоветовал мне обратиться к Радазаре. Вернул жену в семью. Обращайтесь http://radazara.tilda.ws. Это не реклама! Просто делюсь личным опытом.
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транспортник

сегодня, 17:19
слабО, наверное, сделать бесплатный маршрут, огибающий центральные улицы? Также слабО придумать круглосуточный маршрут-экскурсию. И уж подавно не могут подчинить весь транспорт единой диспетчерской службе.
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