Общество
сегодня, 16:44
Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому
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Специалисты департамента транспорта информируют липчан об изменениях в работе двух маршрутов.
В схему муниципального маршрута № 44 «А/с «Сокол» - п. Желтые Пески» с 26 ноября вносится дополнительный остановочный пункт «пос. Новоселкино». Он расположен на автодороге 42К-075 «Липецк - Борисовка» в районе дома № 33 по ул. Ссёлковская (пос. Новоселкино).
Также с 26 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 27 «НЛМК - 30 микрорайон» - по будним дням будет предусмотрен рейс отправлением от остановочного пункта «30 микрорайон» в 05:30.
Подробную информацию о расписании, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной городской диспетчерской службе по телефону 31-80-15. Также время отправления от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
Также с 26 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 27 «НЛМК - 30 микрорайон» - по будним дням будет предусмотрен рейс отправлением от остановочного пункта «30 микрорайон» в 05:30.
Подробную информацию о расписании, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной городской диспетчерской службе по телефону 31-80-15. Также время отправления от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
3 1635
Ttt
Игорь
транспортник