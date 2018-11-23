В Липецке благоустроят 20 дворов

Проектные работы должны завершить до нового года.

Управление капитального ремонта объявило серию тендеров на проектирование обновления дворов в Липецке. Сумма планируемых сделок составляет почти 6 млн рублей. Все подрядчики должны быть определены в ближайшие дни.



В список на ремонт попали дворы:

- ул. Энергостроителей, д. 13;

- ул. Катукова, д. 26;

- ул. Плеханова, д. 1 «а»;

- пр. Мира, д. 15, д. 17;

- ул. Неделина, д. 20;

- ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 3;

- ул. Космонавтов, д. 15/2;

- пер. Рудный, д. 17;

- ул. Липовская, д. 4;

- ул. Филипченко, д. 14/1.

- ул. Космонавтов, д. 44/1;

- ул. Крайняя, д. 11 (с. Подгорное);

- пр. Победы, д. 93, д. 95;

- ул. Первомайская, д. 80;

- ул. Геологическая, д. 2 «а».

- ул. Липецк-2 (Военный городок), д. 14, д. 16;

- ул. Неделина, д. 11, д. 13;

- ул. Меркулова, д. 19;

- ул. Терешковой, д. 37, д. 37/1;

- ул. Ударников, д. 8/2.



Проекты для их обновления должны быть готовы до конца года. Эксперты должны просчитать возможности ремонта дворовых проездов, замены освещения, установки новы скамеек и урн. Кроме того, для жилых зон запроектируют установку детского игрового и спортивного оборудования, оценят возможность расширения парковочных зон, озеленения участков, оборудования дворов контейнерными площадками.