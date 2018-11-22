Происшествия

сегодня, 15:10

Липчанин набросился с ножом на возлюбленную в продуктовом магазине

12 2476
#поножовщина
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Липчанин набросился с ножом на возлюбленную в продуктовом магазине

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, утром 19 ноября мужчина пришел к бывшей подруге, чтобы выяснить отношения.  Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где угрожая сначала осколком бутылки, а впоследствии ножом, нанес 26-летней липчанке несколько ударов, один из которых пришелся в шею. Однако преступление не было доведено до конца, так как внимание фигуранта отвлек на себя соперник, не дав ему возможности нанести последующие удары ножом. Желая отомстить ему, подозреваемый бросился вдогонку и на место преступления уже не вернулся. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи жизнь и здоровье потерпевшей вне опасности.

Подозреваемый задержан. Установлено, что он ранее судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, а также проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

12 2476
#поножовщина
3

Комментарии (12)

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БЛЮЮЮ ЖО

42 секунды назад
блюю жо ОХРИНЕТЬ
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Психотерапевт

59 секунд назад
Этой дуре на всю жизнь урок, как связываться с судимыми. Да и другим бабам наглядный урок....
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Игорь

6 минут назад
О поля. А из за чего кипиш то??? Вот если бы вернуть пытались то надо стойко отбиваться.
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Виолетта

10 минут назад
Это Гриша- сифилитик ?
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.

32 минуты назад
Это в кантри на депутатской что ли
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Коля

41 минуту назад
И зачем таких выпускают на волю? Убивали бы потихоньку на зоне.
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Сколь-ко

48 минут назад
Же дебилов!?
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BLOOD_JO

55 минут назад
Встречайтесь с ботанами)
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Ветеринар

58 минут назад
Русские бабы всем дают подряд,а потом их режут как колбасу
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

сегодня, 15:35
телки вы побольше давайте тупым быдлоганам, ведь за ними как за каменной стеной! пусть они вас режут
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