Липчанин набросился с ножом на возлюбленную в продуктовом магазине

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, утром 19 ноября мужчина пришел к бывшей подруге, чтобы выяснить отношения. Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где угрожая сначала осколком бутылки, а впоследствии ножом, нанес 26-летней липчанке несколько ударов, один из которых пришелся в шею. Однако преступление не было доведено до конца, так как внимание фигуранта отвлек на себя соперник, не дав ему возможности нанести последующие удары ножом. Желая отомстить ему, подозреваемый бросился вдогонку и на место преступления уже не вернулся. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи жизнь и здоровье потерпевшей вне опасности.

Подозреваемый задержан. Установлено, что он ранее судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, а также проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.