В «новых» районах Липецка откроют спортивный центр

Инвестор начал строительство на улице Шерстобитова.

На 2019 год запланировано открытие нового спортивно-оздоровительного центра в Липецке. Его строительство на улице Шерстобитова,7, уже начато, сообщает региональное управление инвестиционной политики.



Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса рассчитан на два этапа. Первый этап ориентирован на детей дошкольного и школьного возраста для занятий в спортивных секциях бокса, борьбы и других видов спорта. Второй этап - строительство спорт-арены для проведения спортивных состязаний с возможностью использования помещения для занятий игровыми видами спорта.



Объем инвестиций в проект составит 75 млн рублей.