Общество

сегодня, 11:09

В «новых» районах Липецка откроют спортивный центр

11 1697
#строительство #инвестиции
В «новых» районах Липецка откроют спортивный центр

Инвестор начал строительство на улице Шерстобитова.

На 2019 год запланировано открытие нового спортивно-оздоровительного центра в Липецке. Его строительство на улице Шерстобитова,7, уже начато, сообщает региональное управление инвестиционной политики.

Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса рассчитан на два этапа. Первый этап ориентирован на детей дошкольного и школьного возраста для занятий в спортивных секциях бокса, борьбы и других видов спорта. Второй этап - строительство спорт-арены для проведения спортивных состязаний с возможностью использования помещения для занятий игровыми видами спорта.

Объем инвестиций в проект составит 75 млн рублей.
11 1697
#строительство #инвестиции

Комментарии (11)

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Ого!

7 минут назад
Почём занятия будут для детей и молодёжи?
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Камни

11 минут назад
Так там камни строят. Зачем ещё то в одном месте два громадных спорткомплекса?
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спортсмен

12 минут назад
А когда сдадут в эксплуатацию долгострой здания плавательного бассейна "Спартак"? Лет двадцать стоит или поболе...?
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Аля

13 минут назад
Поддерживаю старые районы! У нас здесь ничего нет для занятий спортом! Живём на улице Доватора, нет даже приличных спортивных площадок, негде гулять с детьми, хоть с колясками молодым мамам, хоть детям постарше, подросткам взрослым- ничего нет! За 45 школой стадион обещал Павлов благо устроить, поставить тренажеры и теперь молчок! А людям больше податься некуда все равно ходят туда бегать, скандинавской ходьбой занимаются, дети воздушных змеев пускают и все это на голом поле! Позор!
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А как же старые районы

32 минуты назад
Почему не ведётся благоустройство, Тракторного, Сокола, Новолипецкого района....
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28

55 минут назад
Житель елецкого, вот уж нищеброды с продуваемых всеми ветрами выселок бы помолчали.
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Саня

сегодня, 12:09
Ледовый на Сырском строили,говорили для Развития и популяризации физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения города,развитие любительского спорта.А получилось вы ребята отдайте за час от 500 рублей и развивайтесь.
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...

сегодня, 11:35
Ага, прям для детишек строят и для желающих спортом заняться. Сколько абонемент будет стоить, от 5 ти тыс. или больше?
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ужас

сегодня, 11:34
Вот это я считаю положительные инвестиции!
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Житель елецкого

сегодня, 11:27
Зачем им спортивный комплекс, там одни нарики обитают
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