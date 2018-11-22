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«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Из опубликованных в октябре—ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что «Газпром» выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке «Турецкого потока» через эти страны. В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года. Процедура предусмотрена законодательством ЕС (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов. Оператор предлагает участникам рынка купить будущие мощности, по завершении аукциона обязан построить их к указанному сроку, а покупатели — оплатить после через тариф на прокачку.
Так, «Булгартрансгаз» в декабре собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. Мощность на входе, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд кубометров в год (что полностью соответствует мощности одной нитки «Турецкого потока»), на выходе — 4 млрд кубометров, при этом с 1 января 2021 года она должна увеличиться до 11 млрд кубометров.
Для поставки этих объемов из Турции через Болгарию будет использована часть существующей инфраструктуры в реверсном режиме (см. карту). Возле компрессорной станции «Провадия» на северо-востоке страны будет построена станция «Новая Провадия», и от нее проложен новый газопровод длиной 474 км и давлением 7,5 МПа, которое будет поддерживаться еще одной КС «Расово» возле границы с Сербией. Газопровод будет пересекать границу в районе города Заечар. Этот маршрут почти полностью повторяет маршрут болгарской части так и не реализованного «Южного потока» (Болгария заморозила проект под давлением США, после чего РФ в декабре 2014 года от него отказалась). Стоимость расширения системы составит $1,63 млрд.
Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Было забронировано 4,3 млрд кубометров на входе в систему Словакии со стороны Венгрии, что должно увеличить возможности перетока газа между странами до 5 млрд кубометров в год. Также забронированы мощности на входе в систему Австрии из Словакии в объеме 3,8 млрд кубометров в год. Процедуры в рамках аукционов еще полностью не завершены, это должно произойти к марту 2019 года. По словам источников “Ъ” на рынке, «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности. В самой монополии отказались от комментариев. В 2017 году она использовала точно такую же процедуру для бронирования мощностей для продолжений газопровода «Северный поток-2» в Германии, Чехии и Словакии (см. “Ъ” от 9 марта 2017 года).
Таким образом, «Газпром» собирается запустить обе нитки «Турецкого потока» в эксплуатацию уже с 2020 года (морская часть газопровода построена).
Однако вторая нитка, предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично — для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,— а полной загрузки достигнет в 2022 году. Как именно будут организованы поставки в Грецию, не вполне ясно: можно снабжать ее через Болгарию, но это означает крюк при транспортировке газа (см. карту).
По словам собеседников на рынке, возможно, что «Газпром» проведет своп с азербайджанским газом, который придет в Грецию в 2020 году по газопроводу TAP.
Такой график строительства продолжений «Турецкого потока» позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину — именно такой прогноз приводил “Ъ” в материале от 30 марта 2018 года. Таким образом, компании предстоит договориться с НАК «Нафтогаз Украины» о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если «Газпром» захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита.
Как «Газпром», так и представители российских властей, начиная с президента Владимира Путина, до сих пор отказывались говорить, как именно газ «Турецкого потока» попадет в Европу: помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. Собеседники “Ъ” на рынке отмечали, что в Кремле помнят печальный опыт отмены «Южного потока» и поэтому хотели оттянуть момент объявления реального маршрута для снижения риска внешнего давления на страны-транзитеры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 19 ноября, что не исключает введения «рестрикций» против «Турецкого потока», поскольку «США так этими мерами разбрасываются, что от давления никто не застрахован».
«Участие в open season означает, что "Газпром" полностью соблюдает требования ЕС и нормы Третьего энергопакета, с этой точки зрения придраться к продолжению "Турецкого потока" будет очень сложно»,— полагает Мария Белова из Vygon Consulting. Она согласна, что «Газпром» не хочет повышенного внимания к этим проектам до завершения open season. «Политическое давление наверняка будет, особенно со стороны США, где в последние месяцы предлагалось наложить санкции на все "российские" экспортные трубопроводы»,— отмечает аналитик. Впрочем, по ее мнению, возможности «соблюдать тишину» уже исчерпаны, учитывая, что до официального ввода газопровода остался всего год. Действительно, проект, например, 19 ноября, после долгого затишья, «заметила» Украина и выступила с его резкой критикой.