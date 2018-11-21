47 минут назад
Предприниматель Мамедов лишился 50-ти бутылок пива
И еще ему грозит штраф до одного миллиона рублей.
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили очередной факт нарушения антиалкогольного законодательства.
Как сообщили в ведомстве, на улице Меркулова в Липецке выявлен факт продажи алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте (читай - киоске).
У владельца киоска предпринимателя Мамедова изъяли незаконно реализовавшуюся продукцию - 50 бутылок пива. Но только этим дело не ограничиться. По части 2 статьи 14.17 КоАП РФ ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Фото avito.ru
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