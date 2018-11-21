Общество

47 минут назад

Предприниматель Мамедов лишился 50-ти бутылок пива

2 443
#Торговля #пиво #запрет #штраф
1
Предприниматель Мамедов лишился 50-ти бутылок пива

И еще ему грозит штраф до одного миллиона рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили очередной факт нарушения антиалкогольного законодательства.

Как сообщили в ведомстве, на улице Меркулова в Липецке выявлен факт продажи алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте (читай - киоске).

У владельца киоска предпринимателя Мамедова изъяли незаконно реализовавшуюся продукцию - 50 бутылок пива. Но только этим дело не ограничиться. По части 2 статьи 14.17 КоАП РФ ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото avito.ru

2 443
#Торговля #пиво #запрет #штраф
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

УФСИН

2 минуты назад
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела охраны исправительной колонии, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.Водитель, местный житель, на своей машине доставил обеих пострадавших с места происшествия в участковую больницу. Оттуда в карете "скорой" их повезли в райцентр, но одна из них, 43-летняя, получившая очень серьезные травмы, скончалась в пути.
ответить

злоба , желчь и зависть

42 минуты назад
УБЕРИТЕ , все киоски , ну , неужели не ясно , что все эти ЖУВАЧКИ и ЧИПСЫ , лишь для отвода глаз !
ответить

Еще в рубрике

Больше 10 процентов должников по алиментам в Липецкой области - женщины
#Долги #алименты #приставы
Больше 10 процентов должников по алиментам в Липецкой области - женщины

35 минут назад

Общество
Вице-мэр ждет звонков от любителей экстрима
#опрос #благоустройство #экстрим-парк
3
Вице-мэр ждет звонков от любителей экстрима

44 минуты назад

Общество
#Админсовет #Игорь Артамонов
13
Игорь Артамонов раскритиковал Сергея Иванова за большое количество жалоб на мэрию

сегодня, 10:02

Общество
В небе над Липецком летчики отрабатывали дозаправку самолетов
#ВКС #авиацентр
11
В небе над Липецком летчики отрабатывали дозаправку самолетов

сегодня, 08:58

Общество
Припаркованные машины препятствуют своевременному вывозу мусора
#ЭкоПром-Липецк
Припаркованные машины препятствуют своевременному вывозу мусора

сегодня, 08:00

Общество
Липчане выпивают и не очень спортивны
#исследование #рейтинг
115
Липчане выпивают и не очень спортивны

вчера, 17:58

Общество