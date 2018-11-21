Предприниматель Мамедов лишился 50-ти бутылок пива

И еще ему грозит штраф до одного миллиона рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили очередной факт нарушения антиалкогольного законодательства.

Как сообщили в ведомстве, на улице Меркулова в Липецке выявлен факт продажи алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте (читай - киоске).

У владельца киоска предпринимателя Мамедова изъяли незаконно реализовавшуюся продукцию - 50 бутылок пива. Но только этим дело не ограничиться. По части 2 статьи 14.17 КоАП РФ ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.



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