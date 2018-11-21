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СК РФ опубликовал видео с места трагического инцидента в аэропорту Шереметьево

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#ЧП в Шереметьево
СК РФ опубликовал видео с места трагического инцидента в аэропорту Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

Следственный комитет на странице в Twitter опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево.

Сотрудник, который ведет съемку, рассказывает, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.

Накануне на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.

"По предварительным данным, накануне около 20:10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево - Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", - сообщил ранее Следственный комитет РФ в своем Twitter.

Следственный комитет начал проверку, на месте работает следственно-оперативная группа, - передает РИА-Новости.

Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении, который ранее был депортирован из Испании. Из Мадрида на родину он летел с пересадкой в Москве.

На борту он устроил дебош, после чего был снят с рейса. Границу с РФ он не пересекал.
1 334
#ЧП в Шереметьево

Комментарии (1)

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Бенни ПетуХейт

43 минуты назад
чурбана не желко! закопайте прям за шереметьево
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