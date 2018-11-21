сегодня, 09:35
СК РФ опубликовал видео с места трагического инцидента в аэропорту Шереметьево
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.
Сотрудник, который ведет съемку, рассказывает, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.
Накануне на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.
"По предварительным данным, накануне около 20:10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево - Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", - сообщил ранее Следственный комитет РФ в своем Twitter.
Следственный комитет начал проверку, на месте работает следственно-оперативная группа, - передает РИА-Новости.
Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении, который ранее был депортирован из Испании. Из Мадрида на родину он летел с пересадкой в Москве.
На борту он устроил дебош, после чего был снят с рейса. Границу с РФ он не пересекал.
Бенни ПетуХейт