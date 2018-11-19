Происшествия

вчера, 22:12

В Задонском районе в огне пострадал человек

1 1779
#пожар
В Задонском районе в огне пострадал человек
В 19:21  ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило о загорании дома в Задонском районе, деревне Второе Колесово, на ул. Слободская, д. 15.

 В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома на площади 5 кв.м. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области - есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
1 1779
#пожар

Комментарии (1)

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Хмелинчанин

вчера, 22:40
Д. 2-е Колесово - это в Хмелинце?
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