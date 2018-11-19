В Задонском районе в огне пострадал человек

В 19:21 ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило о загорании дома в Задонском районе, деревне Второе Колесово, на ул. Слободская, д. 15.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома на площади 5 кв.м. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области - есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.