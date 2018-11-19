Происшествия
вчера, 22:07
На молокозаводе «Данон» в Липецке возник пожар
Сгорел воздуховод
Сегодня в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в блоке электроустановки АО «Данон-Россия» МК Липецк, на ул. Катукова, д.1.
В результате загорания огнем уничтожен воздуховод в модуле на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
В результате загорания огнем уничтожен воздуховод в модуле на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
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