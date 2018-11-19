Происшествия

вчера, 22:07

На молокозаводе «Данон» в Липецке возник пожар

13 4010
#пожар
4
На молокозаводе «Данон» в Липецке возник пожар

Сгорел воздуховод

Сегодня в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в блоке электроустановки АО «Данон-Россия» МК Липецк, на ул. Катукова, д.1.

В результате загорания огнем уничтожен воздуховод в модуле на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
13 4010
#пожар
4

Комментарии (13)

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1

сегодня, 09:54
По нашим сёлам ездит бочка-прицеп с фермерским молоком, какие проблемы? Липчан только травят пальмовым чаплыгинмолоком, лебедяньмолоком, лпк, мудоном
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Бывалый

сегодня, 09:35
1, фермеры, которые не имеют родственников в администрации и не получают дотации от государства, сидят в полной жопе! И готовы доставить свою продукцию хоть на дом!
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1

сегодня, 08:58
фоанк, а вы с какой глуши?
ответить

МЕСТНЫЙ

сегодня, 08:58
А я употребляю продукцию завода Дружба
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indezit

сегодня, 08:50
Умный народ не ждёт, а колесит по области, договаривавается и приезжает. Советую спешить, пока путлер окончательно не уничтожил личные подсобные хозяйства и фермеров налогами на хоз.постройки, самозанятых и патентное налогообложение подворных хозяйств. Ныне поголовье КРС ничтожно мало, что говядина - дефицит - официально признана деликатесом. Да сами видите, на прилавках и рынках одна промышленная свинина. Даже под видом домашней.
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фоанк

сегодня, 07:52
indezit, с какой деревни ждать?
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indezit

сегодня, 07:26
Домашнее от "несанкционированных торговцев", которых так боятся сетевые говномаркеты и мэрия
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Таксор

сегодня, 06:08
Раз такие умные Вы, скажите какое молоко жрать??? Что бы более менее натуральное??????????????????????????????????????
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ДАНОН

сегодня, 05:53
Или Долдон.
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Хлеба и Зрелищ

сегодня, 03:10
Как это можно называть молокозаводом ? Простоквашино - это химия, а не молоко !!! Не просто гавно, а говнище !!!
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