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Эксперты оценили шансы сборной Хорватии выиграть ЧМ-2018

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#ЧМ-2018

В предстоящие выходные в России завершится чемпионат мира по футболу.


В матче за третье место сойдутся команды Англии и Бельгии. А в финальной встрече, в воскресенье, за Кубок мира ФИФА поборются Франция и Хорватия.

Выход Хорватии в финал мирового первенства стал сенсацией ЧМ-2018. Теперь коллектив из Восточной Европы всерьез настроен побороться за победу.

«Франция — очень сильная команда с отличными игроками. Хорватия же показала себя очень боевитым коллективом. Мы неоднократно проигрывали в ходе матчей, но в итоге добивались волевых побед. Конечно, игрокам будет непросто после трех матчей подряд с дополнительным временем, но все-таки у нас опытная команда, в которой немало сильных футболистов», — заявил «Известиям» легендарный хорватский футболист Дарио Шимич.

Участник пяти чемпионатов мира в качестве главного тренера Бора Милутинович уверен, что Хорватия даст бой французам.

«Сейчас хорваты на небывалом кураже, поскольку уже прыгнули выше головы и добились невероятного успеха. В отличие от французов они психологически раскрепощены и не скованы давлением публики, ожидающей от них результата. Это может сказаться в пользу Хорватии», –– сказал специалист.


Однако многие эксперты все же называют фаворитом финала Францию и приводят в пользу этого весомые аргументы. 


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#ЧМ-2018

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