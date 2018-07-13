Общество

36 минут назад

В Липецкой области вспоминали подвиг пограничников 12-й погранзаставы

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#московский погранотряд #12-я погранзастава #Саригор
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В Липецкой области вспоминали подвиг пограничников 12-й погранзаставы

Сегодня в селе Кореневщино собрались друзья и сослуживцы начальника 12-й погранзаставы Московского погранотряда Михаила Майбороды, погибшего 25 лет назад во время штурма душманами заставы на таджикско-афганской границе.

В Кореневщино живут родители Михаила Майбороды. К ним и приехали друзья и сослуживцы их сына. В их числе и участник того боя, выводивший бойцов с заставы – Андрей Мерзликин, ныне генерал ФСБ.

В селе Большой Хомутец сегодня прошел митинг памяти у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны селянам и бюстов трех Героев Советского Союза, уроженцев села, один из которых пограничник, командир Нижне-Михайловской погранзаставы, погибший во время советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году Иван Стрельников. На митинге пограничники и гости мероприятия отдали дань памяти погибшим 25 бойцам 12-й погранзаставы Московского погранотряда. Затем пограничники собрались в доме родителей Михаила Майбороды.

25 лет назад, 13 июля 1993 года в ходе попытки прорыва на территорию Таджикистана крупной группы таджикских и афганских боевиков российские пограничники 11 часов отражали атаки противника, после чего отступили, потеряв 25 человек убитыми, включая начальника заставы Михаила Майбороду. Но в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации (четверо — посмертно).

 

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#московский погранотряд #12-я погранзастава #Саригор
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Комментарии (2)

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Дембель

5 минут назад
Настоящим героям России слава!!!!!
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Солдат

6 минут назад
Героям России слава
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