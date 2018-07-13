Сергей Машнин: «Спарринг с «Тамбовом» порадовал, мы прибавляем»

Главный тренер "Металлурга" о прошедшем матче и готовности команды.

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин подвел итог контрольной игры, в которой его подопечные оказали достойное сопротивление в гостях выступающему в ФНЛ «Тамбову» и уступили с минимальным счетом - 0:1.

«Рулевой» нашей команды отметил, что игра ему понравилась. Более высококлассным игрокам «Тамбова» липецкая команда противопоставила порядок, дисциплину и большое количество движения - насколько хватило команду, находящуюся в жестком тренировочном режиме.

В конце игры тамбовчане несколько раз ловили липчан на потерях мяча в середине поля и контратаковали, но Машнин назвал это следствием усталости. По сравнению с предыдущим матчем с «Ельцом» (ничья 1:1) липецкая команда в Тамбове смотрелась лучше и свежее. Тренер объяснил это тем, что команда начинает выходить из-под нагрузок, чтобы в оптимальном состоянии подойти к первой игре сезона, который ждет «сталеваров» уже в слудующую среду, 18 июня в Обнинске с местным «Квантом».