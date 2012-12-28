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50 минут назад

Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов

Однако доля просроченной задолженности за последний год снизилась.

Липецкая область заняла 76 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов населения. Рейтинг РИА Новости выстроен от самых «дисциплинированных» регионов с наименьшей долей просрочки до регионов с наибольшей долей просроченных платежей. 

По состоянию на 1 марта 2024 года, доля просроченной задолженности населения Липецкой области перед банками составила 4,76%. За год показатель уменьшился на 0,8 процентных пункта. В среднем, каждый экономически активный житель Липецкой области задолжал банкам 318 тысяч рублей. 

Среди наших соседей по Черноземью более дисциплинированными оказались жители Курской (56 место, доля просрочки 3,88%), Белгородской (57 место, 3,92%), Воронежской (61 место, 3,97%) областей, чуть ниже Липецкой расположилась Тамбовская область — на 79 месте с долей просроченных платежей 4,82%. 

В среднем по России просрочены 3,41% платежей по кредитам, этот показатель уменьшился за год на 0,6 процентных пункта. На каждого экономически активного жителя пришлось 443 тысячи ссудной задолженности. Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность. Также среди лидеров по платежной дисциплине — Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%). Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Республики Ингушетия (11,8%).

крелиты
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