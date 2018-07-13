Липецк в плане футбола все больше становится провинцией по сравнению с Тамбовом

Липчане уступили "Тамбову" в прекрасном спортивном комплексе с тремя полями.

Липецкий «Металлург» в контрольном матче уступил в гостях выступающему в ФНЛ «Тамбову» - 0:1.

«Тамбов» в очередной раз встретил «Металлург», как богатый родственник бедного. Прошлые товарищеские встречи этих команд проходили в новехоньком тамбовском манеже с искусственным полем и трибунами на тысячу мест. Теперь же липчанам показали стадион «Локомотив» - базовое сооружение тамбовского Центра подготовки футболистов. К услугам спортсменов здесь жилой корпус, раздевалки, три (!) футбольных поля, на одном из которых и прошла игра.

Липчане, игравшие без своего приболевшего лидера Романа Войделя, сопротивлялись в целом достойно.

Матч прошел с большим преимуществом «старшего по рангу» «Тамбова», но и «Металлург» не отсиживался в обороне. Первый удар по воротам в этом матче нанес на 5-й минуте липчанин Сергей Чернышов.

В середине первого тайма лучший бомбардир «Металлурга» прошлого сезона Руслан Ахвледиани нанес удар в падении через себя, чем привел в восторг комментатора из Тамбова, озвучивавшего матч на канале в «YouTube». Репортер тут же сравнил Ахвледиани (цитирую) «с такими звездами мирового футбола, как Криштиану Роналду, Гаррет Бейл и Андрей Часовских». Последний - это нападающий тамбовчан, который вышел на поле во втором тайме.

Самый реальный шанс открыть счет до перерыва был у липчан на 43-й минуте, когда подключившийся к атаке крайний защитник Александр Викторов метров с 18-ти пробил в дальний угол, мяч провел рядом со штангой.

«Металлург» пропустил на 53-й минуте. Потеря мяча на правом фланге липчан обернулась мгновенной контратакой, и Хасан Мамтов зряче прострелил на Сергея Шевчука. 33-летний полузащитник вложил в удар весь свой громадный опыт - низом в дальний угол с бильярдной точностью - 1:0.

Выйдя вперед, «Тамбов» уже не продолжал давить, а предпочел компактно сыграть в обороне. Липчан же счет на табло заставлял идти вперед и созидать, что стало очень полезным обстоятельством перед предстоящими официальными играми. «Металлург» стал больше времени проводить в атаке.

Тамбовчане же сделали ставку на контрвыпады. И здесь во всей красе проявил себя вышедший на замену после перерыва 24-летний новобранец «Тамбова» Сенин Себаи из Кот-д`Ивуара. В прошлом сезоне он был одним из лидеров калининградской «Балтики» - 10 голов и 8 голевых передач.

Однажды в резкой контратаке он из района 11-метровой отметки пробил выше ворот, в другой раз липчан выручил заменивший Скрипника Михаил Алфимов, умудрившийся ногами отразить удар в упор. В итоге минимальный счет сохранился.

Обе команды провели свои заключительные матчи перед стартом сезона, который они проведут в разных дивизионах и с разными целями. «Тамбов» в ФНЛ ставит задачу бороться за место в Премьер-Лиге и свой первый матч проведет 17 июля в Питере против «Зенита-2».

«Металлург» же во втором дивизионе рассчитывает завоевать малые медали первенства группы «Центр». Липчане первый официальный матч проведут 18 июля в Обнинске.

И еще. С 2013 года (когда на месте бывшего «Спартака» образовался «Тамбов) «Металлург» и «Тамбов» провели между собой 8 игр. До этого матча по три победы было в активе каждой из команд при одной ничьей. Теперь же маятник качнулся в сторону тамбовчан, добившихся, 4-й «виктории».

ФК «Тамбов» - «Металлург» - 1:0 (0:0)

Гол: Шевчук, 53.

«Тамбов»: Вавилин, Гарбуз (Кулешов), Горбатюк (Мищенко), Овсиенко, Рыбин, Кашчелан (Дутов), Мурнин (Чуперка), Галиулин (Шевчук), Чернышов (Килин), Аппаев (С. Себаи), Мамтов (Часовских).

«Металлург»: Скрипник (Алфимов, 70), Фролов, Титов, Викторов, Неплюев (Подковыров, 57), Иванников, Баязов, Белоусов (Ульянчев, 65), Овчинников (Барбашин, 57), С.Чернышов (Гамеев, 80), Ахвледиани.

Предупреждены: С. Себаи - Овчинников.

12 июля 2018 года. Тамбов. Стадион «Локомотив». 1 000 зрителей.

Фото ФК «Тамбов»