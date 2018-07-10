В интернете активизировались перекупщики билетов на ЧМ-2018

В соцсетях активизировались перекупщики, предлагающие билеты на матчи чемпионата мира по футболу. По данным аналитиков, за сутки появляется не меньше 5 тыс. объявлений. При этом стоимость билетов с рук доходит до 2 млн рублей за место.





Больше всего объявлений о продаже билетов на матчи ЧМ-2018 появляется во «ВКонтакте», в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях. Примечательно, что публикуют их не только россияне, но и гости чемпионата из других стран.



По правилам ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. Нарушителям грозит штраф от 50 тыс. рублей.



Минимальная стоимость билетов с рук составляет 15 тыс. рублей.



Перекупщик, с которым пообщались «Известия», предлагал сразу четыре билета на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. При этом за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 млн рублей.

Эксперты предупреждают, что продавцы могут оказаться мошенниками, и велик риск выкинуть деньги на ветер, пишет сегодня газета «Известия» Больше всего объявлений о продаже билетов на матчи ЧМ-2018 появляется во «ВКонтакте», в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях. Примечательно, что публикуют их не только россияне, но и гости чемпионата из других стран.По правилам ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. Нарушителям грозит штраф от 50 тыс. рублей.Минимальная стоимость билетов с рук составляет 15 тыс. рублей.Перекупщик, с которым пообщались «Известия», предлагал сразу четыре билета на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. При этом за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 млн рублей.