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сегодня, 14:28

В интернете активизировались перекупщики билетов на ЧМ-2018

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#ЧМ-2018

В соцсетях активизировались перекупщики, предлагающие билеты на матчи чемпионата мира по футболу. По данным аналитиков, за сутки появляется не меньше 5 тыс. объявлений. При этом стоимость билетов с рук доходит до 2 млн рублей за место. 

Эксперты предупреждают, что продавцы могут оказаться мошенниками, и велик риск выкинуть деньги на ветер, пишет сегодня газета «Известия»

Больше всего объявлений о продаже билетов на матчи ЧМ-2018 появляется во «ВКонтакте», в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях. Примечательно, что публикуют их не только россияне, но и гости чемпионата из других стран. 

По правилам ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. Нарушителям грозит штраф от 50 тыс. рублей. 

Минимальная стоимость билетов с рук составляет 15 тыс. рублей. 

Перекупщик, с которым пообщались «Известия», предлагал сразу четыре билета на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. При этом за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 млн рублей. 
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#ЧМ-2018

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