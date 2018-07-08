Не все производители маркирующие продукцию аббревиатурой ГОСТ, следуют этому стандарту

Сколько в пиве порошка, в молочных продуктах пальмового масла, правда ли, что в колбасе обнаруживается ДНК кошек и собак, поливают ли тушки кур хлором, и о многом другом рассказал GOROD48 руководитель Роскачества Максим Протасов. Он посетил Липецкую область с официальным визитом для подписания «дорожной карты» по работе с регионом.

Что такое Роскачество? Это национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей продукции государственный Знак качества. Целью Роскачества является повышение потребительской грамотности, улучшение качества товаров на рынке и продвижение на внутреннем и внешних рынках лучшей отечественной продукции. Для этого Роскачество проводит веерные исследования товаров народного потребления и публикует их результаты на своём портале. Так через портал Роскачества липчане узнали, что в нашем регионе творог не плохой, но не самого высокого качества, что липецкая минеральная вода, наоборот, лучшая в стране, а в липецком мороженом обнаружены следы антибиотика - тетрациклина.

Разговор же с Максимом Протасовым мы начали с рассказа о том, как несколько лет назад, получив множество жалоб потребителей на качество молочной продукции одного из местных производителей, в редакции отправили несколько образцов на независимую экспертизу, причем в другой город, чтобы все было непредвзято. И получили ошеломляющий результат – все образцы были признаны подделкой , суррогатом с примесью растительных жиров, то есть, пальмового масла. Стопроцентно! Кстати, производитель не имел претензий к редакции и не стал оспаривать результаты экспертизы. Отпираться было бессмысленно. Тем более, что после повторной контрольной закупки и проверки продукции этого производителя, проведенной специалистами областного управления потребительского рынка и Роспотребнадзора, лишь всё подтвердилось. Но, этой истории уже 4 года, а как ситуация выглядит на общероссийском уровне в данный момент?

- Совсем недавно, по поручению Правительства РФ мы проводили федеральное исследование творога, молока и сливочного масла на содержание незаявленных растительных жиров, - говорит Максим Протасов. - В этих трех самых продаваемых молочных категориях мы исследовали более 85% торговых марок, присутствующих на российском рынке – от Калининграда до Владивостока. Среди этих товаров наихудший показатель был на рынке сливочного масла – 13%. То есть, 13% российского рынка сливочного масла - это продукция, которая вместо молока содержала растительные жиры. Плохо ли это или хорошо? Это – плохо! И мы сделаем все, чтобы те марки, которые вошли в эти 13% либо ушли с рынка или привели качество в соответствие. Хочу отметить, что у нас принято пальмовым маслом пугать детей. Хотя, в Европе, потребление растительных тропических жиров, того же пальмового масла, выше на душу населения, чем в России. Главное, что покупатель имеет право осознанно выбирать между дорогим продуктом, содержащим животные жиры и более дешевым продуктом, содержащим растительные жиры. А производитель должен честно указывать на этикетке, что содержит тот или иной продукт. Наш товарный рынок довольно молод, и он проходит тот же путь, что прошла Европа.

Роскачество представляет Россию в Международной ассамблее аналогичных мониторинговых организаций. Их более 45-и. Мы взаимодействуем с представителями каждой из этих международных организаций, и, общаясь с ними, мы видим какой путь проходили их товарные рынки 20-30 лет назад. Понимая, что у нас не дефицитный и не плановый товарный рынок всего четверть века, мы очевидно постепенно проходим тот же путь. У них было всё то же самое! Спрашивая коллег из Великобритании, Бельгии, Франции, какие основные испытания проводили их организации, следящие за качеством 20 лет назад, они говорят, что это были продукты питания. И стояли те же проблемы – фальсификат, обман потребителя, подмена видов сырья и состава продукта. Что в основном проверяют они сейчас? Товары народного потребления, гаджеты. Это исследования потребительских свойств, удобства упаковки. Или, к примеру, занимаются исследованием такого сложного направления как антибиотики, которые они выявляют в продукции животноводства. Этим сейчас занялись и мы.

- Кстати, в липецком мороженом Роскачество недавно обнаружило следы антибиотика . Производитель тут же отреагировал, заявив , что этого не может быть, их продукция проходит обязательную проверку и ничего подобного не обнаруживалось…

- Проблема наличия антибиотиков в сырье, это проблема, с которой нам в России еще предстоит справляться. Эта проблема касается не только молочного сырья, но и мяса, и даже мёда. Причина же на поверхности – всех животных лечат, и в том числе пчёл. И за определенный период времени - т.е. период вывода антибиотика из организма, до того, как это сырье поступает на переработку, производитель должен перестать давать антибиотики животному. Проблема в том, что некоторые не прекращают. И из того большого количества поставщиков, которые есть у переработчиков, в том числе хладокомбинатов, кто-то поставил им молоко, в котором остались остаточные следы антибиотиков. А то, что мы обнаружили остаточные следы антибиотика в липецком мороженом, это - несомненно. Но я подчеркну: важно, чтобы сами производители использовали для контроля качества продукции высокоточные методы, а не экспресс-тесты, которые не позволяют четко определить количество антибиотиков различных групп. И делали это постоянно.

Федеральное исследование, которое мы недавно завершили вместе с Роспотребнадзором и Россельхознадзором, показало, что у молокопереработчиков, которые каждую партию сырья проверяют на наличие антибиотиков и другие показатели, таких проблем нет. У тех, у кого не поставлен четкий контроль входящего сырья, даже у лидеров рынка, проблемы мы видим. После того, как производитель организует такой контроль – проблема уходит.

- Производители к вам прислушиваются, или, пока еще, смотрят свысока?

- Самое главное, к нам прислушивается наша целевая аудитория – потребители. У нас многомиллионная и постоянно растущая аудитория портала Роскачества. Мы понимаем, что люди изголодались по полезной, понятной, подробной, честной, хорошим языком изложенной информации о качестве товаров. И это наша главная цель. Второе, если мы говорим о производителях, то, конечно, они следят за каждым нашим веерным исследованием. Первое время, первые полгода как появилось Роскачество - новая для России структура, новый институт, возникали, конечно, вопросы - насколько объективно мы будем проводить испытания, действительно ли мы будем, также как заявляем, открыто говорить об их ошибках потребителю. Были попытки нас проверить на прочность. Сейчас эти попытки разовые, очень редкие. В основном они связаны с тем, что, тот или иной отраслевой союз, отраслевой лоббист, прикрывая своих участников, заявляет о том, что, у нас слишком строгие требования или методики испытаний. Это нормально. Это тоже было раньше во всех странах мира. Ничего в этом страшного нет. Но, мы видим по количеству писем, которые мы получаем от производителей, что они моментально, в течение пары недель после того, как мы сообщаем им о найденных нарушениях, проводят работу с качеством продукции, ищут ошибки, исправляются. Таких производителей сейчас большинство, они хотят работать долго и не потерять лояльность своих покупателей.

- Питаемся мы сейчас, в основном, закупая продукты в сетевых магазинах, приобретая продукты на ходу, даже часто особо не вникая в их качество. В принципе, в таких магазинах еда нормальная?

- Отвечать «за всю Одессу» я не могу. Могу отвечать за те категории продуктов, которые мы испытали. Задача Роскачества в чем? Испытав ту или иную категорию, по ней мы и можем поставить диагноз. А поставив диагноз – сформулировать лечение. Я уже сказал о том, что все производители принимают результаты исследования Роскачества и проводят «работу над ошибками».

Приведу пример. По итогам исследования филе трески 2016 года - 37% исследованных образцов были минтаем или пикшей, а не треской. Проведя повторное исследование спустя год, мы рады сообщить, что фальсификации на рынке нет. В тех категориях, в которых мы провели исследования, после того как мы завершили работу – с качеством должно быть все хорошо, в этом наша цель. За эти категории должно становиться спокойно. Но, конечно, важен еще такой момент, как потребительская грамотность. Нужно читать этикетки, смотреть на составы продуктов, обращать внимание на условия их хранения. Роскачество - это как раз важнейший инструмент повышения потребительской грамотности. Грамотный потребитель, зная, что ту или иную категорию исследовало Роскачество, дало какие-то рекомендации, показало, какие бренды тебя обманывают, а какие нет, делает соответствующие выводы у полки магазина.

- Существуют различные потребительские мифы. Вам приходится развенчивать те или иные потребительские фантазии, страхи? К примеру, правда или миф то, что кругом одна химия, покупать вообще ничего нельзя, а мы покупаем, едим это, а потом болеем и быстро умираем?

- Мы стараемся проверить обоснованность всех потребительских страхов. Существуют мифы, и мы уже развенчали некоторые из них. К примеру, считалось, что есть полифосфаты, которые добавляют в накачиваемый в сыре рассол и увеличивают вес мяса, рыбы. Наши исследования и мяса птицы, и рыбной продукции, этого факта не выявили. Или ходило много разговоров о том, что кур для длительного хранения и транспортировки обрабатывают хлором. Это – миф, наши исследования такого не выявили. ГМО в продуктах – очередная страшилка. Россия в этом смысле имеет конкурентное преимущество – мы чисты от ГМО.

Наличие сальмонеллы в яйцах – также не подтвердилось. Фантазией является и, якобы, наличие ДНК кошек и собак в колбасных изделиях.

Одно из последних наших исследований, было испытание пива. Причем проводилось исследование по поручению правительства, в преддверии чемпионата мира по футболу. В блогосфере бытовало такие мнение, что пиво стало порошковым. Мы специально и глубоко влезли в эту историю, и буквально разобрали на молекулы светлое фильтрованное пастеризованное пиво. Не крафтовое и свежесваренное, а именно светлое фильтрованное пастеризованное. Исследовали пиво всех основных брендов, по лучшим международным методикам, провели работу уникальную для страны, и установили, что совершенно точно – это никакой не порошок. Исследованное пиво имеет свои плюсы и минусы, но никакого порошка нет.

Тоже самое касается и фталатов, это то, что содержится в пластиковой таре, в пластиковых бутылках. Есть пищевой пластик, а есть технический пластик, и ходили разговоры, что некоторые производители в России раньше баловались дешевым техническим пластиком при изготовлении бутылок и вредные веществе из него мигрировали в напитки. Мы провели глубокие исследования и выяснили, что сейчас используется повсеместно пластик пищевой, и фталаты не мигрируют в продукт.

- Потребители часто говорят, что, вот, мол, в СССР были качественные продукты благодаря ГОСТам. Но и сейчас можно встретить продукцию с маркировкой ГОСТ, а качество, скажем так – не всегда ему соответствует. Хотя бы даже на вкус….

- После вступления страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) ГОСТы стали добровольными. У нас есть технические регламенты, которые обязательны, это требования безопасности, а ГОСТы устанавливают требования к качеству, они в основном добровольны. Тем не менее, авторитет ГОСТов высок. И мы видим, что процентов 40 продуктов сейчас заявляется как ГОСТовская. Но, исследования показали – из этих 40% около трети – нормам ГОСТа не соответствуют. То есть, это ложные маркетинговые заявления, не более. Совместно с Росстандартом мы пытаемся добиваться от таких производителей, чтобы продукция соответствовала заявленному ГОСТУ.

По словам Максима Протасова, в данный момент Роскачество очень волнует тема легального фальсификата.

- Что это? К примеру, мы приходим в магазин, и видим - на полке стоят две плитки шоколада. На одной написано «Шоколад», и на другой написано «Шоколад», они очень похожи. Но одна произведена по ГОСТу, в котором написано, что в шоколаде должно быть не менее 80% какао-бобов, какао-масло. А второй шоколад произведен по техническим условиям (ТУ) производителя, где написано, что в таком шоколаде, производимом по ТУ, практически может не быть какао-бобов. Или – 1%. Это – лауриновая плитка, с эквивалентами какао-продуктов. В мировой практике такую ситуацию называют легальным фальсификатом. А в США и Евросоюзе такое уже невозможно, хотя они всего десять лет назад прошли такой же путь. Сейчас на законодательном уровне там определено, что в отношение определенных традиционных товаров закрепляются традиционные рецептуры, ГОСТы, и если ты задумал производить продукт с таким наименованием, то должен производить его только по ГОСТу. В России же легальный фальсификат встречается часто. Мы, к примеру, проверяли йодированную соль. То же самое - полка магазина, почти одинаковая йодированная соль, даже упаковки похожи. Но одна произведена по ГОСТу, а другая - по ТУ. Там, где по ГОСТУ, содержание йода соответствует суточной норме потребности человека для ликвидации йододефицита, а в соли по ТУ – йод в гомеопатических дозах, и найти его удалось только с нашим оборудованием. Но изучив ТУ, выяснилось, что так можно - это самим производителем в его техусловиях разрешено. Сейчас, мы с коллегами готовим предложение к законодателям, чтобы по примеру нормативных актов других развитых стран, исключить подобное на законодательном уровне. Кстати, в отношении молочной и отчасти мясной категории, у нас эта проблема уже практически решена. Например, уже нельзя назвать спред сливочным маслом – и не важно по каким стандартам – ГОСТу или ТУ сделан этот продукт. Но, проблема не решена по целому ряду продуктов, в том числе, кондитерской продукции, соусам и так далее.

По словам Максима Протасова, всего исходя из результатов мониторинга качества товаров Роскачеством на сегодня представлено более 20 предложений в различные федеральные органы исполнительной власти, реализация которых позволит устранить нарушения, повысить общий уровень качества товаров и гармонизировать российские стандарты с международными. В частности, по итогам исследований Роскачества внесены предложения об изменении в поддерживающие перечни к техническим регламентам Таможенного союза и ЕАЭС, создание единых нормативов содержания антибиотиков в пищевой продукции.