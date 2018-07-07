Спорт

53 минуты назад

Не для слабонервных: рукопашники сыграли в футбол (ФОТО)

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#Рукопашный бой
Не для слабонервных: рукопашники сыграли в футбол (ФОТО)

Наши бойцы традиционно завершают сезон футбольным турниром, который в свою очередь венчает матч родителей и тренеров.

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Представители липецкой областной федерации рукопашного боя провели традиционный турнир, посвященный закрытию нынешнего сезона. Особенность соревнований была в том, что они прошли не на бойцовском ковре, а на футбольном поле, поскольку именно так традиционно представители единоборств венчают год непростых тренировок, важных турниров и громких побед.

В самой младшей возрастной группе 8-11 лет победителями стали ребята из школы рукопашного боя «Чемпион» (тренер Павел Набатников), второе место заняли юные воспитанники секции единоборств «Динамо» (Денис Денисов), замкнула «тройку» призеров команда из Грязей (Павел Набатников).

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Среди ребят 12-13 лет победили динамовцы (Денисов), второе место заняла сборная Липецкой области по рукопашному бою (Алан Качмазов), третьими стали бойцы-футболисты из команды «Юный спасатель» (Набатников).

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В категории 14+ два первых места заняли бойцы «Динамо»: победила команда Качмазова, второй стали воспитанники Валерия Коростинского.

Призеры получали самые лучшие летние призы– мороженое.

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А кульминацией стал товарищеский матч между тренерами школы единоборств Воротынцева и сборной родителей. На этот раз удача повернулось лицом к родителям, которые вырвали победу – 4:3.

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Не обошлось и без чисто бойцовских мероприятий. Победителям первенства России среди юношей и девушек этого года Дарье Полубоярцевой и Александру Соколову были торжественно вручены значки 1-го юношеского разряда.

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#Рукопашный бой

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