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Не для слабонервных: рукопашники сыграли в футбол (ФОТО)
Наши бойцы традиционно завершают сезон футбольным турниром, который в свою очередь венчает матч родителей и тренеров.
Представители липецкой областной федерации рукопашного боя провели традиционный турнир, посвященный закрытию нынешнего сезона. Особенность соревнований была в том, что они прошли не на бойцовском ковре, а на футбольном поле, поскольку именно так традиционно представители единоборств венчают год непростых тренировок, важных турниров и громких побед.
Среди ребят 12-13 лет победили динамовцы (Денисов), второе место заняла сборная Липецкой области по рукопашному бою (Алан Качмазов), третьими стали бойцы-футболисты из команды «Юный спасатель» (Набатников).
В категории 14+ два первых места заняли бойцы «Динамо»: победила команда Качмазова, второй стали воспитанники Валерия Коростинского.
Призеры получали самые лучшие летние призы– мороженое.
А кульминацией стал товарищеский матч между тренерами школы единоборств Воротынцева и сборной родителей. На этот раз удача повернулось лицом к родителям, которые вырвали победу – 4:3.
Не обошлось и без чисто бойцовских мероприятий. Победителям первенства России среди юношей и девушек этого года Дарье Полубоярцевой и Александру Соколову были торжественно вручены значки 1-го юношеского разряда.