Не для слабонервных: рукопашники сыграли в футбол (ФОТО)

Наши бойцы традиционно завершают сезон футбольным турниром, который в свою очередь венчает матч родителей и тренеров.

Представители липецкой областной федерации рукопашного боя провели традиционный турнир, посвященный закрытию нынешнего сезона. Особенность соревнований была в том, что они прошли не на бойцовском ковре, а на футбольном поле, поскольку именно так традиционно представители единоборств венчают год непростых тренировок, важных турниров и громких побед.



В самой младшей возрастной группе 8-11 лет победителями стали ребята из школы рукопашного боя «Чемпион» (тренер Павел Набатников), второе место заняли юные воспитанники секции единоборств «Динамо» (Денис Денисов), замкнула «тройку» призеров команда из Грязей (Павел Набатников).











Среди ребят 12-13 лет победили динамовцы (Денисов), второе место заняла сборная Липецкой области по рукопашному бою (Алан Качмазов), третьими стали бойцы-футболисты из команды «Юный спасатель» (Набатников).







В категории 14+ два первых места заняли бойцы «Динамо»: победила команда Качмазова, второй стали воспитанники Валерия Коростинского.

Призеры получали самые лучшие летние призы– мороженое.







А кульминацией стал товарищеский матч между тренерами школы единоборств Воротынцева и сборной родителей. На этот раз удача повернулось лицом к родителям, которые вырвали победу – 4:3.







Не обошлось и без чисто бойцовских мероприятий. Победителям первенства России среди юношей и девушек этого года Дарье Полубоярцевой и Александру Соколову были торжественно вручены значки 1-го юношеского разряда.





