Избившие врачей в Ельце дебоширы отделались обязательными работами и штрафами

Дело их 16-летнего приятеля выделено в отдельное производство.

В Ельце вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу о нападении на врачей местной больницы . В зависимости от роли каждого трое обвиняемых, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц, из хулиганских побуждений) и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Как сообщает пресс-служьа СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что в ночь на 24 января 2018 года за медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача - анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Согласно выводам судмедэкспертов, ему причинен вред здоровью средней тяжести, а его коллегам - заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь причинен легкий вред здоровью.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего молодые люди были доставлены в отдел полиции. Но, учитывая, что насилие применено в отношении врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей, руководством следственного управления СК России по Липецкой области была инициирована процедура изъятия материалов об избиении медработников из органов полиции и передаче их для принятия процессуального решения следователями регионального СКР.

На стадии предварительного следствия фигуранты свою вину признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой, в том числе, показания свидетелей и очевидцев, видеозапись с камер наблюдения, выводы экспертов.

Приговором суда трем фигурантам назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов и штрафом в общей сумме 60 тысяч рублей.

В отношении несовершеннолетнего участника избиения медицинских работников, материалы уголовного дела и выделены в отдельное производство и направлены в суд с ходатайством о назначении ему принудительных мер воспитательного воздействия.