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Девушки простояли более часа на гвоздях

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#йога #гвозди #рекорд
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Девушки простояли более часа на гвоздях

Выносливость барышень побила рекорд Гиннесса.

В 2018 году на липецком фестивале был установлен новый рекорд для России по массовому стоянию на гвоздях. Юлия Храмова и Оля Зырянова простояли на доске садху 1 час 3 минуты, побив рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса - часовое стояние на гвоздях 68 человек под Петербургом. В Липецкой области такое случается впервые, сообщает дирекция фестиваля «Дивные травы».

Стояние на гвоздях — это многофункциональная практика, с помощью которой можно и улучшить здоровье, и очистить сознание, закалить волю. В зависимости от задачи, на доске можно стоять и каждый день по несколько раз, и ежедневно по утрам, постепенно увеличивая время нахождения. Доска — хорошая возможность укрепить волю и выдержку, а так же легко и быстро научится воплощать свои намерения и мечты в жизнь. Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов.

Фото: https://vk.com/divnyetravy

8 1277
#йога #гвозди #рекорд
2

Комментарии (8)

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Гвозди

22 минуты назад
гвозди тупые были?- нет это бабы тупые были.
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Роман

33 минуты назад
По мимо целебных свойств стояние на гвоздях тренирует силу воли, отрезвляет ум, воспитывает характер. Давайте дружно пожалеем тех слабых умом и духом людей, которые пишут негативные отзывы))) и немного поправки в статью: Зафиксированный рекорд России (не путайте с книгой рекордов Гиннеса) - самое массовое стояние на гвоздях в течении 1 часа (68 человек )в 2016 году на фестивале Мир безграничных возможностей под Санкт Петербургом (я в нем участвовал) рекорд массового стояния 1 час и 3 минуты на гвоздях был зафиксирован только в пределах нашей Липецкой области (2 девушки уже значит массовый))) с 17 по 19 августа будет проходить фестиваль "Здравица" в Липецкой области и возможно там поставим новый рекорд. Всем здоровья!!!
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Я

сегодня, 10:22
А почему крови нет, гвозди тупые были?
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Мотя

сегодня, 10:21
На фото вижу начинающийся артроз пальцев ног! Стояние приведет вас быстро к инвалидности! Глупость несусветная
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"Дивные травы"

сегодня, 10:18
очень двусмысленное название...
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

сегодня, 10:12
На всемирном фестивале "Дивные твари" победили пожилые люди из России. Им и ЖКХ увеличивали, и проезд поднимали, и работать без пенсии на 5 лет больше сделали, и продукты из отходов продавали и медицину отсталую давали, но они упорно выбирали того, кто все это им обеспечил...
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кибальчиш

сегодня, 10:09
УМА НЕТ , СЧИТАЙ КАЛЕКА .... ГОРОД ДЕБИЛОИДОК !!!!!!
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Милая Оксана

сегодня, 10:01
Россия опять впереди ура !
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