Общество
сегодня, 09:53
Девушки простояли более часа на гвоздях
Выносливость барышень побила рекорд Гиннесса.
В 2018 году на липецком фестивале был установлен новый рекорд для России по массовому стоянию на гвоздях. Юлия Храмова и Оля Зырянова простояли на доске садху 1 час 3 минуты, побив рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса - часовое стояние на гвоздях 68 человек под Петербургом. В Липецкой области такое случается впервые, сообщает дирекция фестиваля «Дивные травы».
Стояние на гвоздях — это многофункциональная практика, с помощью которой можно и улучшить здоровье, и очистить сознание, закалить волю. В зависимости от задачи, на доске можно стоять и каждый день по несколько раз, и ежедневно по утрам, постепенно увеличивая время нахождения. Доска — хорошая возможность укрепить волю и выдержку, а так же легко и быстро научится воплощать свои намерения и мечты в жизнь. Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов.
Фото: https://vk.com/divnyetravy
Стояние на гвоздях — это многофункциональная практика, с помощью которой можно и улучшить здоровье, и очистить сознание, закалить волю. В зависимости от задачи, на доске можно стоять и каждый день по несколько раз, и ежедневно по утрам, постепенно увеличивая время нахождения. Доска — хорошая возможность укрепить волю и выдержку, а так же легко и быстро научится воплощать свои намерения и мечты в жизнь. Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов.
Фото: https://vk.com/divnyetravy
Гвозди
Роман
Я
Мотя
"Дивные травы"
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
кибальчиш
Милая Оксана