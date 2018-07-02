В Липецкой области родились 43 пары близнецов

4423 малыша родились в Липецкой области в январе-мае — на 3% меньше, чем год назад.

Среди них 39% - первенцы, 41% - вторые дети, 20% - третьи и последующие. Кроме того, за пять месяцев в Липецкой области на свет появились 43 пары близнецов, сообщает Липецкстат.

Умерли за тот же период 7232 человека, на 2% меньше прошлогоднего. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-май составило 2809 человек или 5,9 на 1000 человек населения. Численность постоянного населения по предварительной оценке на 1 июня составила 1147 тыс. человек.

Новые семьи официально зарегистрировали 1965 пар, на 13% меньше, чем за пять месяцев 2017 года. Разводов также оказалось меньше на 17%: 1883 в нынешнем году против 1966 в прошлом. В среднем на 1000 населения пришлось 4,1 браков и 4 развода (в среднем по стране — 4,6 браков и 4,1 разводов).