Общество

12 минут назад

В Липецкой области родились 43 пары близнецов

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#демография #рождаемость
В Липецкой области родились 43 пары близнецов

4423 малыша родились в Липецкой области в январе-мае — на 3% меньше, чем год назад.

Среди них 39% - первенцы, 41% - вторые дети, 20% - третьи и последующие. Кроме того, за пять месяцев в Липецкой области на свет появились 43 пары близнецов, сообщает Липецкстат. 

Умерли за тот же период 7232 человека, на 2% меньше прошлогоднего. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-май составило 2809 человек или 5,9 на 1000 человек населения. Численность постоянного населения по предварительной оценке на 1 июня составила 1147 тыс. человек. 

Новые семьи официально зарегистрировали 1965 пар, на 13% меньше, чем за пять месяцев 2017 года. Разводов также оказалось меньше на 17%: 1883 в нынешнем году против 1966 в прошлом. В среднем на 1000 населения пришлось 4,1 браков и 4 развода (в среднем по стране — 4,6 браков и 4,1 разводов).

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#демография #рождаемость

Комментарии (1)

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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8 минут назад
А без ЭКО ваш гавнолипецк размножаться совсем разучился? Только мутанты?
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