Повышение стоимости проезда липчане приняли со стоическим спокойствием (ФОТО)

С сегодняшнего дня проезд в Липецке подорожал на 2 рубля.

- Бабуля, с вас еще два рубля, - раздался голос из кабины водителя.

- Какие, внучек?

- С сегодняшнего дня проезд стоит 24 рубля!

Старушка замирает, неловкими движениями ищет в сумке кошелек и сполна рассчитывается с шофером. Пора привыкать жить по-новому. Бабуля помнил проезд еще по 5 копеек, вспоминает и благословенную пору транспортного коммунизма, когда в «лихие 90-е» при «плохом» президенте Ельцине и цене барреля нефти по 15 долларов, которые принято противопоставлять нынешним годам «сытой стабильности», с пассажиров в липецких автобусах, троллейбусах и трамваев не брали ничего. Почти десять лет! Потом в 2003 году ввели плату – в 3 рубля, и с тех пор не раз ее увеличивали; с сегодняшнего разница составила уже 8 раз – мол, все из-за того, что цены растут, бензин дорожает, транспорт изнашивается.

Корреспондент GOROD48 на днях поспрашивал знакомых: конечно, по сравнению в 2003 годом у всех зарплата выросла, но редко у кого в 8 раз, иначе средний доход работающего липчанина был бы в районе 50 тысяч. Но нет, на доходы простых людей при каждом увеличении стоимости проезда, похоже, не обращают внимания.





Итак, 24 рубля. Если платить по карте, то 19. По льготной карте для инвалидов – 9.50 – почти столько же, сколько 5 лет назад, когда экономика выглядела более надежной (проезд в Липецке тогда стоил 10 рублей). Затем пределы страны начали расширяться, а цены на все начали расти.

- Попадаются, граждане, которые платят по старинке 22 рубля – то ли не слышали о повышении, то ли забыли, что сегодня 1 июля, - рассказывает водитель 27-го маршрута по имени Сергей, - Приходится напоминать. Но никто не возмущается. Доплачивают два рубля и идут в салон.

По нашим наблюдениям, 95% липчан в курсе того, что платить с сегодняшнего дня нужно больше. Да и владельцы автобусов не дают об этом забыть. В каждой единице общественного транспорта уже успели повесить таблички с новой стоимостью проезда – одна наряднее другой.







Кое-где их успели отпечатать даже на наклейках – стало быть, готовились люди, ждали этого дня.

- Моя зарплата от повышения не вырастет, - говорит Сергей, - Как крутил баранку, так и буду за 30 тысяч рублей. Деньги идут туда. – делает неопределенный жест наверх.

- А повышение проезда такая уж вынужденная мера? Просто встал бы транспорт без нее?, - интересуемся у шофера.

- Кто его знает, запчасти дорогие. Но можно было бы и еще по старой цене поездить.







В другом автобусе, уже №306 другой водитель – тоже Сергей – заявил, что цену билета нужно было поднять до 25 рублей. Мол, заплатил человек 50 рублей за двоих – всем удобно. А так, нужно водителю еще два рубля сдачи искать.

- А вы нас зачем о цене на проезд спрашиваете? – две женщины средних лет пытаются разглядеть в корреспонденте шпиона (наверное американского, ведь у нас во всех российских бедах, включая извечные раньше был Обама виноват, и теперь Трамп). Ничего мы не будем говорить. Вы кто такой?!

Но между собой дамы начинают живо обсуждать стоимость проезда. До моих ушей доносится: «зарплата 15 тысяч», «двое детей в школе», «какой старшему университет, раз денег нет, пусть заканчивает школу и идет сразу работать, чтобы помогать семье». Ничего так, благонравные дамы, на жизнь жалуются только друг дружке, ну или там мужу на кухне, если он «в настроении».







Студент ЛГТУ Петр призвал молодежь пересаживаться на велосипеды, как в Европе, а бабушкам посоветовал сидеть дома. На вопрос, где взять столько велодорожек, как в европейских странах, ответить затруднился. Выразил надежду, что мы на GOROD48 напишем, власти прочитают и возьмутся их строить. Второкурсник.… Ехал, к слову, в автобусе за 24 рубля.

В целом липчане восприняли очередное повышение стоимости проезда спокойно. А как иначе? У нас и против повышения пенсионного возраста пришли протестовать человек 500 – десятая доля процента от полумиллионного Липецка. Значит, остальных все устраивает. Хороший народец, спокойный. Повезло власти с таким народом. Вернее власть вместо слова «народ» уже давно использует «население» - так даже точнее.





