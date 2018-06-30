Общество
сегодня, 08:43
Самолеты Липецкого авиацентра прикроют бойцов ВДВ
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Более полутора тысяч десантников примут участие в учении ВДВ, стартующем на следующей неделе
"Самолеты Ил-76 и Ан-2 взлетят с аэродромов "Иваново" и "Ульяновск" с подразделениями ВДВ на борту, под прикрытием истребителей-бомбардировщиков Су-34 Липецкого авиацентра выполнят десантирование на площадки приземления "Новиково" и "Дубровичи" военнослужащих ВДВ (более 1,5 тыс. человек)", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.
Основной этап учения пройдет с 5 по 10 июля. Самолеты также выполнят полеты в плотных строевых порядках на предельно малых высотах, а также совершат "афганский заход" на посадку на оперативный аэродром.
В учении будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов , в том числе Ан-124 "Руслан", Ан-2, Ил-76, Су-34 и Ми-8.
Основной этап учения пройдет с 5 по 10 июля. Самолеты также выполнят полеты в плотных строевых порядках на предельно малых высотах, а также совершат "афганский заход" на посадку на оперативный аэродром.
В учении будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов , в том числе Ан-124 "Руслан", Ан-2, Ил-76, Су-34 и Ми-8.
1 646
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