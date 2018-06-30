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сегодня, 08:43

Самолеты Липецкого авиацентра прикроют бойцов ВДВ

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#учения #ВДВ #липецкий авиацентр
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Самолеты Липецкого авиацентра прикроют бойцов ВДВ

Более полутора тысяч десантников примут участие в учении ВДВ, стартующем на следующей неделе

"Самолеты Ил-76 и Ан-2 взлетят с аэродромов "Иваново" и "Ульяновск" с подразделениями ВДВ на борту, под прикрытием истребителей-бомбардировщиков Су-34 Липецкого авиацентра выполнят десантирование на площадки приземления "Новиково" и "Дубровичи" военнослужащих ВДВ (более 1,5 тыс. человек)", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Основной этап учения пройдет с 5 по 10 июля. Самолеты также выполнят полеты в плотных строевых порядках на предельно малых высотах, а также совершат "афганский заход" на посадку на оперативный аэродром.

В учении будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов , в том числе Ан-124 "Руслан", Ан-2, Ил-76, Су-34 и Ми-8.
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#учения #ВДВ #липецкий авиацентр
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Комментарии (1)

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Забавно

сегодня, 08:59
Интересно бы посмотреть, как СУ-34 будет прикрывать Ан-2 в плотных строевых порядках на предельно малых высотах
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