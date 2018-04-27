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сегодня, 10:50
В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей
Ранее СМИ сообщали о временной блокировке IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и других соцсетей.
Кратковременная блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на фоне ситуации с Telegram была вызвана техническими причинами, сообщил Роскомнадзор на своей странице в Facebook.
"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа, - передает РИА-Новости.
В пятницу газета "Коммерсант" написала, что Роскомнадзор внес более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.
В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.
Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.
"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа, - передает РИА-Новости.
В пятницу газета "Коммерсант" написала, что Роскомнадзор внес более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.
В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.
Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.